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王毅集體會見歐盟使節　喊奉行一中反台獨

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外長王毅集體會見歐盟及成員各國駐華使節，喊話希望歐盟繼續堅定奉行一個中國原則，反對任何形式的「台獨」。（美聯社）
大陸外長王毅集體會見歐盟及成員各國駐華使節，喊話希望歐盟繼續堅定奉行一個中國原則，反對任何形式的「台獨」。（美聯社）

在下月將召開中歐峰會前，大陸外長王毅25日在北京，集體會見歐盟及成員各國駐華使節。據中方發布，王毅提到，希望歐盟繼續堅定奉行「一個中國原則」，反對任何形式的「台獨」。

據大陸外交部，王毅25日在北京集體會見歐盟及成員各國駐華使節。他說，今年是中國和歐盟建交50週年。當前百年變局加速演進，中歐作為當今世界兩大建設性力量，有責任也有能力為變亂交織的世界提供寶貴的穩定性和確定性。

王毅就中歐關係未來發展提出三點建議：一是堅持相互尊重，特別是切實尊重彼此核心利益和關切；二是堅持夥伴定位，過去50年中歐關係發展歷程證明，中歐是夥伴，不是對手，更不是敵人；三是堅持多邊主義，當前，單邊霸凌行徑損害國際和平與安全，戰後80年來的國際規則和秩序遭遇嚴重破壞。

王毅稱，實現國家完全統一是中華民族的夙願和歷史使命，我們「絕不允許台灣地區從祖國分裂出去」。希望歐盟繼續堅定奉行「一個中國原則」，反對任何形式的「台獨」。

王毅也說，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，希望歐方和中方相向而行，使合作成為中歐關係的主基調。

就國際局勢，王毅指，中國處理熱點問題始終秉持勸和促談，反對使用武力，主張國際關係民主化。大陸國家主席習近平提出三大全球倡議、共建「一帶一路」倡議尤其是構建人類命運共同體理念，為國際社會貢獻了中國智慧和中國方案。中歐要順應潮流，增進瞭解，構建互信，成就彼此，照亮世界。

據發布，王毅還圍繞烏克蘭危機、以伊衝突、巴以衝突、氣候變化等國際地區問題向歐盟使節介紹了中方立場，聽取了歐盟各國的看法。

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