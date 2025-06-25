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王毅集體會見歐盟及成員國駐中使節 提一中反獨

中央社／ 台北25日電
大陸外長王毅。法新社資料照
大陸外長王毅。法新社資料照

中共中央政治局委員、中國外交部王毅今天在北京集體會見歐盟及各成員國駐中使節，提出中歐關係未來發展三點建議。他說，希望歐盟繼續堅定奉行「一個中國」原則，反對任何形式的台獨。

今年是中國與歐盟建交50週年，中歐經貿談判近期陷入僵局，雙邊關係又趨緊張，這使得預計一個月後在中國登場的中歐峰會蒙上陰影。

根據中國外交部官網發布的通稿，王毅就中歐關係未來發展提出三點建議。

一是堅持相互尊重，特別是切實尊重彼此核心利益和關切。中歐社會制度、治理模式不同，但都建立在各自歷史和文化傳統之上。中國特色社會主義道路取得巨大成功並展現光明前景，成為整個人類發展進步的重要推動力量。「實現國家完全統一是中華民族的夙願和歷史使命，我們絕不允許『台灣地區』從祖國分裂出去。希望歐盟繼續堅定奉行一個中國原則，反對任何形式的台獨」。

二是堅持夥伴定位，過去50年中歐關係發展歷程證明，中歐是夥伴，不是對手，更不是敵人。中歐沒有領土爭端，沒有地緣政治矛盾，更沒有根本利害衝突。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，希望歐方與中方相向而行，使合作成為中歐關係的主基調。

三是堅持多邊主義，當前，單邊霸淩行徑損害國際和平與安全，戰後80年來的國際規則和秩序遭遇嚴重破壞。中國堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

他說，中國處理熱點問題始終秉持勸和促談，反對使用武力，主張國際關係民主化。中國國家主席習近平提出三大全球倡議、共建「一帶一路」倡議尤其是構建人類命運共同體理念，為國際社會貢獻了中國智慧和中國方案。中歐要順應潮流，增進瞭解，構建互信，成就彼此，照亮世界。

中方通稿稱，歐盟駐中代表團團長和歐盟各成員國駐中使節表示，歐方高度評價歐中關係過去50年發展，讚賞中國取得的發展成就，重視中國在國際上發揮的重要作用。中國始終是歐盟重要合作夥伴，歐方願與中方攜手面向未來，發展建設性和穩定的歐中關係，共同應對全球性挑戰，就地區熱點問題加強溝通協調，維護多邊主義，促進世界和平與安全。預祝新一次中歐領導人會晤取得成功。

據發布，王毅還就「烏克蘭危機」、以伊衝突、以巴衝突、氣候變化等國際地區問題，向歐盟使節介紹了中方立場，聽取了歐盟各國的看法。

關係 王毅 歐盟 外交部

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