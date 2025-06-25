港府修法加強對工會國安監管 獲立法會通過

2019年「反送中」運動後，港府加強對工會的國安監管，立法會今天三讀通過職工會修訂條例，授權有關部門主管可基於「維護國家安全」的需要，拒絕職工會的新登記或合併申請。

在立法會通過「2025年職工會（修訂）條例草案」後，港府發言人今天說，修訂條例將於7月4日刊憲（正式公告），2026年1月5日起實施。

發言人聲稱，條例草案加強職工會登記局局長監督及管理職工會的法定權力，更有效履行「維護國安」的責任；有關修訂同時顧及香港居民組織和參與職工會的自由和權利，對合法合規職工會的運作不會構成負面影響。

勞工及福利局長孫玉菡在二讀辯論條例草案時說，2019年「黑暴」後，一些別有用心的人及團體意圖以職工會為「幌子」，進行「危害國家安全」的行為及活動。

他說，這次修訂將加強職工會登記局局長監督及管理職工會的法定權力，更有效履行在香港國安法及維護國家安全條例下維護國家安全的責任。

條例草案還規定，被裁定犯下危害國家安全罪行的人，自其被定罪當日起，禁止在任何職工會任職，或作為申請任何新職工會登記的發起人。

此外，修訂條例同時對職工會收取及使用「境外勢力」提供的資助或捐贈作出規範管理；又把現行對職工會成為在外國設立組織成員的限制，延伸至在境外設立的組織等。