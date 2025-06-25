「和平不是永遠的」 學者籲民間主動推動兩岸對話

台海局勢升溫、區域安全變數攀升之際，海潮智庫創辦人王義雄在25日一場活動中指，兩岸雖然目前沒有戰爭，但雙方未正式簽署停戰協定，法律上仍處「內戰狀態」，並強調和平不是永遠的和平，呼籲民間應主動推動對話。北一女教師區桂芝則認為，要以中華民國與對岸對話才有尊嚴，只要人民找回文化與民族認同，和平不是遙不可及。

海潮智庫25日下午在台北舉辦題為「終須一戰？終須一談？面對台海危機，我們的態度」的兩岸論壇，以及王義雄新書發表會。王義雄直言，兩岸雖現在沒有戰爭，但雙方未正式簽署停戰協定，法律上仍處內戰狀態。他表示，國民黨在國共內戰後敗退到台灣，兩岸經過幾十年的和平，但這個和平不是永遠的。

王義雄強調，「一個分裂的民族一定是要求統一的」，並以越南、德國等歷史為例。他認為，政客無論藍綠皆為權位操弄民意，民間應主動推動對話，唯有和談才能解決問題。「兩岸同為華夏民族」，語言無隔閡，應積極促成交流。

王義雄指，賴清德總統選前訴求維持和平，但上任後為所欲為，導致兩岸情勢升溫，把台灣帶向戰爭。「老百姓要自救。政府若不談，我們就要主動推動和談，避免戰爭降臨。」他主張探索如「北京模式」、「巴黎模式」等，強調歷史將兩岸統一視為民族任務，但「手段不能傷害百姓」。

陽明交通大學科技與社會所榮譽教授傅大為則認為，台灣應跳脫統獨對立，採「中立」立場作為海峽兩岸之間的緩衝。他指，歐洲與東南亞有許多國家在中美之間維持等距外交，台灣也應有能力做到。

傅大為就中立的不同層次解釋稱，包括「無主權的中立」與「有主權的中立」，呼籲擴大對話的多元空間。他強調，談兩岸問題不應侷限於「打仗統一」與「台獨」對立，應跳脫框架，並應讓中共理解台灣並非為圍堵中國而存在，進而展開不同角度的交流。

另，區桂芝說，現在很現實的情形是和平必須要有前提，若我們要和平卻不跟大陸談統一，大陸還是不會跟我們談，因為台獨就等於戰爭，和平與台獨是「魚與熊掌不可兼得」，和平須以「統一」為前提。

區桂芝還表示，「中華民國歷史任務就是完成統一。如今被台獨掏空，只剩下一縷幽魂，但我們仍應承認中國人身份，以中華民國與對岸對話，這才有尊嚴。」她並強調，網路時代讓民間聲音有機會累積力量，「只要人民找回文化與民族認同，和平不是遙不可及。」