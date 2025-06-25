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遭假冒名義進行詐騙 海基會呼籲提高警覺並查證

中央社／ 台北25日電

海峽交流基金會（海基會）今天說，近日有不明人士假冒海基會名義進行詐騙，呼籲各界提高警覺。若收到海基會署名的電子郵件，對內容如有任何疑問，務必進一步查證，以維護自身權益。

海基會今天下午發布新聞稿說明，近日接獲學者反映，收到以海基會名義所發出的座談會邀請，信中提供下載連結及密碼，但海基會實際上並未辦理這場活動，「此類行為已嚴重損害海基會形象」。

除了冒名寄信給專家學者外，海基會日前也曾接獲不明人士來信，佯稱所屬機構欲申請參訪海基會時，出現個資外洩的資安事件，請海基會點擊信中提供的下載網址並輸入密碼，以取得事件調查的資料。

海基會表示，上述這類信件的共通性均為提供釣魚網址及密碼，且刻意不提供聯絡電話，降低收件人查證真偽的可能性，避免曝光或被反查身分。如信以為真，點擊連結並提供個資，更可能成為攻擊者測試及蒐集資料的工具，進一步被運用於其他型態的詐騙行為。

海基會呼籲，民眾收到由海基會署名的電子郵件，對於內容如有任何疑問，務必以電話向海基會查證，以維護自身權益。

海基會並嚴正聲明，冒用海基會人員名義發出虛構活動邀請，造成受邀者誤信活動為海基會主辦，已嚴重損害本會形象，未來如有類此事件，將持續予以公布，提醒社會各界注意。

詐騙 海基會 密碼

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