日抗議陸東海「單方面開發」 陸外交部：是毫無爭議的中方管轄海域

日本就大陸「單方面」在東海建設新設施，向中方提出抗議。大陸外交部發言人郭嘉昆25日表示，中方東海油氣開發活動，位於毫無爭議的中方管轄海域，完全是中方主權權利和管轄權範圍內的事情。

大陸央視新聞報導，郭嘉昆指出，中方不接受日方的無端指責，中方堅持並致力於全面有效落實東海問題原則共識。希望日方同中方相向而行，爭取早日重啟兩國政府間談判。

日經中文網報導，日本外務省24日表示，發現大陸在東海「日中中間線」中方一側海域內，正在建設一座構造物。該構造物被認為是用於資源開發的設備，此次建設的是第20座構造物。日本外務省的亞太局局長金井正彰，已向大陸駐日大使館公使施泳提出抗議。

中日兩國政府在2008年就共同開發氣田達成了協議。大陸目前已在中間線的中方一側海域建造了鑽探設施。日本外務省指責：「單方面進行開發的行為極為遺憾」。