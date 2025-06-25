快訊

5好友相約台南山區瀑布戲水 20歲成大生溺水不治

跟進張博洋！台南市議員李宗霖宣布退黨：從台灣基進「畢業」

誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

日抗議陸東海「單方面開發」 陸外交部：是毫無爭議的中方管轄海域

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆。路透
大陸外交部發言人郭嘉昆。路透

日本就大陸「單方面」在東海建設新設施，向中方提出抗議。大陸外交部發言人郭嘉昆25日表示，中方東海油氣開發活動，位於毫無爭議的中方管轄海域，完全是中方主權權利和管轄權範圍內的事情。

大陸央視新聞報導，郭嘉昆指出，中方不接受日方的無端指責，中方堅持並致力於全面有效落實東海問題原則共識。希望日方同中方相向而行，爭取早日重啟兩國政府間談判。

日經中文網報導，日本外務省24日表示，發現大陸在東海「日中中間線」中方一側海域內，正在建設一座構造物。該構造物被認為是用於資源開發的設備，此次建設的是第20座構造物。日本外務省的亞太局局長金井正彰，已向大陸駐日大使館公使施泳提出抗議。

中日兩國政府在2008年就共同開發氣田達成了協議。大陸目前已在中間線的中方一側海域建造了鑽探設施。日本外務省指責：「單方面進行開發的行為極為遺憾」。

日本 大使館 外交部

延伸閱讀

金磚國家發布聯合聲明 陸外交部：為推動中東局勢降溫 發揮建設性作用

蘇州日本母子遇襲案1週年 日方表哀悼與慰問

日本動畫業找人才 亞大數媒系媒合學生參與繪製

李強稱推動陸成長為「超大體量的消費大國」 指第2季數據向好

相關新聞

館長上海行稱「中華民國人」卻被舉報台獨 陸國台辦：兩岸都是中國人

網紅「館長」陳之漢在上海開直播，稱自己是「中華民國人」，但在網上遭舉報是「台獨」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日未正面回應...

習近平上任後3次閱兵 內外形勢及背景各有不同

中國官方昨天宣布，9月3日將以抗戰勝利80週年為名在北京天安門前舉行閱兵，是中共總書記習近平2012年上任以來舉行的第3...

日抗議陸東海「單方面開發」 陸外交部：是毫無爭議的中方管轄海域

日本就大陸「單方面」在東海建設新設施，向中方提出抗議。大陸外交部發言人郭嘉昆25日表示，中方東海油氣開發活動，位於毫無爭...

金磚國家發布聯合聲明…陸外交部：為推動中東局勢降溫 發揮建設性作用

金磚國家（BRICS）峰會訂於7月6至7日在巴西里約熱內盧舉行，儘管以伊衝突暫歇，但金磚國家主席國巴西，日前發布「金磚國...

陸將紀念台灣光復 陸委會：對日抗戰由中華民國領導 中共完全沒有貢獻

大陸24日宣布，將於今年10月25日前後，舉行紀念台灣光復80周年大會，國台辦發言人朱鳳蓮今天並強調，「台灣光復是抗戰勝...

大陸宣布「首來族」台胞證免收申辦費 陸委會：吸引力有限

大陸國台辦今宣布，為進一步便利台灣同胞來往大陸，擴大兩岸人員往來和交流合作，將自7月1日起免收台灣「首來族」申辦台胞證證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。