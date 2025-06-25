金磚國家發布聯合聲明…陸外交部：為推動中東局勢降溫 發揮建設性作用

金磚國家（BRICS）峰會訂於7月6至7日在巴西里約熱內盧舉行，儘管以伊衝突暫歇，但金磚國家主席國巴西，日前發布「金磚國家關於伊朗領土遭受軍事打擊後中東安全局勢升級的聯合聲明」。大陸外交部發言人郭嘉昆25日表示，金磚國家聯合聲明，為推動中東局勢降溫發揮建設性作用。

郭嘉昆指出，金磚國家是維護世界和平穩定，捍衛國際公平正義的進步力量。針對當前中東地區緊張局勢，金磚國家發表聯合聲明，呼籲停火止戰、對話協商，為推動中東局勢降溫發揮了建設性作用。

郭嘉昆提到，大陸國家主席習近平在去年金磚喀山峰會上指出，要建設「和平金磚」，做共同安全的維護者。中方願同金磚國家一道，繼續為維護中東地區的和平穩定作出努力。

伊朗在2024年加入金磚國家，伊朗官員預計出席金磚國家峰會，直接參與中東衝突的談判，為成員國之間的討論增添複雜性。

至於中東局勢和中伊關係。郭嘉昆表示，中方高度關注中東局勢的發展，希望實現持續有效的停火，推動中東地區實現和平與穩定。中伊兩國人民傳統友好，中方願同伊方保持友好合作，造福兩國人民，並為維護中東地區和平穩定注入積極因素。