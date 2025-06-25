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陸將紀念台灣光復 陸委會：對日抗戰由中華民國領導 中共完全沒有貢獻

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
大陸今年將擴大紀念抗戰和台灣光復80周年，兩岸也為此陷入論戰。圖為2015年上海淞滬抗戰紀念館紀念抗戰勝利70周年。中新社
大陸今年將擴大紀念抗戰和台灣光復80周年，兩岸也為此陷入論戰。圖為2015年上海淞滬抗戰紀念館紀念抗戰勝利70周年。中新社

大陸24日宣布，將於今年10月25日前後，舉行紀念台灣光復80周年大會，國台辦發言人朱鳳蓮今天並強調，「台灣光復是抗戰勝利的重要成果，無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分」。不過，陸委會25日也發聲表示，國台辦是顧左右而言他，並強調對日抗戰是由中華民國所領導，中共完全沒有貢獻，不管花多少資源辦慶祝活動，都掩蓋不了歷史事實。

就大陸將舉行紀念台灣光復80周年大會，朱鳳蓮今天在記者會上表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，值得兩岸同胞共同紀念。

朱鳳蓮還說，「台灣光復是抗戰勝利的重要成果，無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分」，她指，兩岸同胞是休戚與共的命運共同體。她抨擊，民進黨當局不斷進行謀「獨」挑釁，大肆兜售「台獨」分裂謬論，罔顧歷史事實，粉飾美化日本殖民統治，背叛民族，令人不齒。

不過，陸委會下午回應，國台辦顯然在顧左右而言他。對日抗戰是由中華民國所領導，中共完全沒有貢獻，不管中共花多少資源辦慶祝活動，都掩蓋不了鐵一般的歷史事實。

今天稍早，國防部長顧立雄在立院受訪時也說，對日抗戰是在中華民國率領下贏得勝利，無庸置疑。他認為，中國一貫用統戰伎倆分化台灣社會的團結，民眾及退役官兵要有所警惕，不要受到誘惑、分化。

抗日戰爭 抗戰 國台辦

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