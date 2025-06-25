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大陸代表安理會發言 譴責美國是核危機始作俑者

中央社／ 台北25日電

中國常駐聯合國代表傅聰24日在安理會伊朗核問題公開會發言，譴責美國2018年退出核協議，是核危機的始作俑者，並敦促伊朗核議題應重返政治解決軌道。

據新華社今天報導，中國常駐聯合國代表傅聰於當地時間24日在安理會伊朗核問題公開會表示，以色列和美國以「未來可能的威脅」為由對伊朗動武、襲擊

國際原子能總署（IAEA）保障監督下的伊朗核設施，違反國際法、侵犯伊朗主權且威脅禁止核子擴散體系。

傅聰稱，中方對此嚴重關切、深感擔憂，譴責上述行徑破壞解決伊朗核問題的外交努力，給安理會第2231號決議執行帶來高度不確定性。

傅聰表示，美國是伊核危機的始作俑者，美國在2018年單方面退出伊核全面協議，恢復並升級對伊朗的單邊制裁，致使伊朗無法享有協議賦予的經濟紅利，被迫減少履行協議義務。此外，美國對伊朗核設施發動軍事打擊，破壞由其自身發起的談判進程，再度導致伊核問題走入困局。

傅聰認為，伊朗解決核問題的誠意應得到重視。伊朗一再強調不尋求發展核武器，以建設性姿態與美方展開多輪專業務實談判。中方認為，解決伊朗核問題的外交手段尚未窮盡，和平解決仍有希望。

傅聰提出三項要點，希望在平等基礎上重啟對話，推動伊朗核問題重返政治解決軌道。第一，確保停火止戰是當務之急；第二，堅持政治解決是唯一途徑。伊朗應繼續恪守不發展核武器的承諾，而各方應充分尊重伊朗作為禁止核子擴散條約締約國享有的和平利用核能的權利。

第三，開啟對話談判是根本出路。安理會應發揮建設性作用，協助有關各方建立信任，為重啟談判創造有利條件。相關國家應摒棄動輒威脅啟動「快速恢復制裁」機制的做法。

據聯合國新聞（UN News）及美國駐聯合國代表團（US Mission to the UN）網站，美國駐聯合國代理大使謝伊（Dorothy Shea）出席同場會議，發言順序先於傅聰。

她表示，德黑蘭繼續向葉門胡塞武裝組織和黎巴嫩真主黨提供武器，違反聯合國安理會決議。此外，伊朗在2231號決議實施時沒有遵守相關規定，2022年伊朗將數百架無人機轉讓給俄羅斯，用於攻擊烏克蘭就是明證。

謝伊表示，6月12日，國際原子能總署理事會認定伊朗多次不遵守核保障監督義務。令人遺憾的是，本理事會某些理事國選擇對伊朗的違規行為視若無睹，甚至予以鼓勵。

謝伊稱，美國在21日的精確行動有效實現削弱伊朗生產核武器的能力。據聯合國憲章規定的集體自衛權，這些攻擊旨在減輕伊朗對以色列、該地區以及更廣泛的國際和平與安全構成的威脅。

聯合國 美國 伊朗

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