海基會遭假冒 虛構座談會、AI生成照片「竟是釣魚電郵騙個資」

財團法人海峽交流基金會（海基會）是經政府委託授權，辦理兩岸交流所衍生各項事務的半官方機構，不過，近日傳遭不明人士假冒名義詐騙，包括發出虛構座談會邀請、用AI生成照片意圖詐騙收信者點擊連結等。因此，海基會25日呼籲各界提高警覺，如有任何疑問，務必致電查證。

海基會25日發布新聞稿稱，近日有學者反映，收到冒名海基會人員發出之座談會邀請通知，信中提供下載連結及密碼，請受邀學者點擊連結下載會議資料；海基會日前亦曾接獲不明人士來信，佯稱其所屬機構欲申請參訪該會時出現個資外洩的資安事件，請海基會點擊電郵提供之下載網址並輸入密碼，以取得該機構對此事件之調查資料。

海基會提醒，上述信件共通性均為提供釣魚網址及密碼，且刻意不提供聯絡電話，降低收件人查證真偽的可能性，避免曝光或被反查身分。民眾如信以為真點擊連結、提供個資，更可能成為攻擊者測試及蒐集資料的工具，進一步被運用於其它型態的詐騙行為。

因此海基會嚴正聲明，冒用該會人員名義、發出虛構活動邀請，造成受邀者誤信該活動為海基會主辦，已嚴重損害海基會形象，未來如有類此事件，海基會將持續予以公布，提醒社會各界注意。

海基會並附上相關假冒信件截圖訊息提醒稱，假冒本會人員發出之座談會邀請信，信中可見多項明顯可疑之處，包括簡體字、簡轉繁錯別字、非台灣慣用語，和內容僅留傳真，未留海基會真實電話，email非海基會網域等，且若點擊邀請信中連結，會出現之虛構座談會會議資料，不明人士還利用以AI生成之虛構海基會人員照片，意圖詐騙收信者點擊下載連結等。