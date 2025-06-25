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海基會遭假冒 虛構座談會、AI生成照片「竟是釣魚電郵騙個資」

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
海基會是中華民國辦理海峽兩岸交流所衍生的各項事務的半官方機構，受中華民國大陸委員會監督與委託授權行使公權力。報系資料照片
海基會是中華民國辦理海峽兩岸交流所衍生的各項事務的半官方機構，受中華民國大陸委員會監督與委託授權行使公權力。報系資料照片

財團法人海峽交流基金會（海基會）是經政府委託授權，辦理兩岸交流所衍生各項事務的半官方機構，不過，近日傳遭不明人士假冒名義詐騙，包括發出虛構座談會邀請、用AI生成照片意圖詐騙收信者點擊連結等。因此，海基會25日呼籲各界提高警覺，如有任何疑問，務必致電查證。

海基會25日發布新聞稿稱，近日有學者反映，收到冒名海基會人員發出之座談會邀請通知，信中提供下載連結及密碼，請受邀學者點擊連結下載會議資料；海基會日前亦曾接獲不明人士來信，佯稱其所屬機構欲申請參訪該會時出現個資外洩的資安事件，請海基會點擊電郵提供之下載網址並輸入密碼，以取得該機構對此事件之調查資料。

海基會提醒，上述信件共通性均為提供釣魚網址及密碼，且刻意不提供聯絡電話，降低收件人查證真偽的可能性，避免曝光或被反查身分。民眾如信以為真點擊連結、提供個資，更可能成為攻擊者測試及蒐集資料的工具，進一步被運用於其它型態的詐騙行為。

因此海基會嚴正聲明，冒用該會人員名義、發出虛構活動邀請，造成受邀者誤信該活動為海基會主辦，已嚴重損害海基會形象，未來如有類此事件，海基會將持續予以公布，提醒社會各界注意。

海基會並附上相關假冒信件截圖訊息提醒稱，假冒本會人員發出之座談會邀請信，信中可見多項明顯可疑之處，包括簡體字、簡轉繁錯別字、非台灣慣用語，和內容僅留傳真，未留海基會真實電話，email非海基會網域等，且若點擊邀請信中連結，會出現之虛構座談會會議資料，不明人士還利用以AI生成之虛構海基會人員照片，意圖詐騙收信者點擊下載連結等。

海基會強調，民眾收到類似信件如有疑問，務必以電話向海基會查證（海基會總機：02-21757000），並保留原始郵件，以利後續調查並維護自身權益。

海基會舉例，點擊偽造的邀請信中連結，會出現虛構座談會的會議資料。海基會提供
海基會舉例，點擊偽造的邀請信中連結，會出現虛構座談會的會議資料。海基會提供
海基會表示，假冒海基會人員發出之座談會邀請信，信中有多項明顯可疑之處。海基會提供
海基會表示，假冒海基會人員發出之座談會邀請信，信中有多項明顯可疑之處。海基會提供

詐騙 海基會 下載

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