傳習近平將缺席7月金磚國家峰會！改由「他」出席原因曝光

外媒援引消息人士說法指出，大陸國家主席習近平將不會出席下周在巴西里約熱內盧舉行舉行的金磚國家峰會，將改由大陸國務院總理李強率團出席。這是習近平首次缺席金磚國家峰會。

南華早報報導，知情官員透露，北京方面告知巴西政府，習近平因行程衝突無法參會，加上習近平在不足1年內已2次會見巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva），包括2024年11月在巴西舉行的20國集團（G20）峰會，以及今年5月在北京舉行的「中國—拉共體論壇」，所以習近平不會出席金磚國家峰會。

報導表示，習近平從沒缺席金磚國家峰會，有揣測指魯拉邀請印度總理莫迪，出席金磚國家峰會後的國宴，可能影響了大陸的決定，因為習近平可能會在此次場合上「被視為配角」。

巴西外交部表示，不會對外國代表團的內部討論發表評論。陸駐巴西大使館沒有立即回覆評論。

大陸外交部發言人郭嘉昆，向巴西「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）表示，將會適時發布有關參與金磚國家峰會的資訊，並表示大陸支持巴西擔任金磚國家輪值主席國，並致力於「推動金磚國家深化合作」。

南早報導提到，自習近平擔任大陸領導人以來從未缺席過金磚國家峰會。2023年南非主辦金磚國家峰會時，原預計習近平將發表演說，但最終由大陸商務部長王文濤臨時代為出席，北京當時並未對此作出官方說明。