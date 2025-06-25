洪奇昌訪北京是「紅綠」交流？國台辦：歡迎台灣各領域人士來陸參訪

前海基會董事長、台灣產經建研社理事長洪奇昌日前到北京參訪交流，由於洪奇昌是民進黨創黨元老之一，是否說明「紅綠」可以溝通交流？大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日回應提問時僅表示，大陸歡迎台灣各領域、各界別人士來大陸參訪，加強產業交流合作，深化兩岸融合發展，更好造福台灣同胞。

朱鳳蓮在例行記者會上表示，台灣產經建研社理事長洪奇昌6月10日至12日率台灣生技產業界人士來京參訪交流。「參訪團一行參訪北京市經濟技術開發區高級別自動駕駛示範區、亦莊細胞治療研發中試基地、兩岸科創中心，並與兩岸企業家峰會生技小組座談交流。」

此一訊息是大陸官媒新華社12日一早發布短訊公布，但報導裡未述及洪的「前海基會董事長」身分，是以「台灣產經建研社理事長」介紹洪奇昌。

報導稱洪率台灣生技產業人士到北京參訪交流，這是罕見地由大陸官媒直接發布，雖然內容聚焦在生技業，但是否進行更多交流引發關注。

由於相關報導未提及洪奇昌一行在北京是否有與大陸官員接觸，大陸國台辦、北京市台辦也未向媒體發布更多相關消息。但在新華社官網上，這是第1篇專門提及洪奇昌訪問大陸的報導，仍凸顯出不尋常。

對於洪奇昌此行，陸委會副主委兼發言人梁文傑12日在例行記者會中表示，洪奇昌現在是民間人士，只要符合兩岸條例相關規範，秉持對等尊嚴的原則，任何兩岸民間團體健康有序的交流，陸委會都正向看待。他也提醒洪奇昌，不能有配合對方的統戰行為。