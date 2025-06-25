快訊

美國情資打臉川普？評估報告伊朗「核設施沒被摧毀」

這個月不是平靜期！農曆六月12生肖運勢全翻轉 你準備好了嗎？

浪貓「把電線當鋼索走」加速狂奔 直擊片瘋傳專家揪亮點：這不是貓

聽新聞
0:00 / 0:00

洪奇昌訪北京是「紅綠」交流？國台辦：歡迎台灣各領域人士來陸參訪

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
前海基會董事長、台灣產經建研社理事長洪奇昌日前到北京參訪交流。報系資料照片
前海基會董事長、台灣產經建研社理事長洪奇昌日前到北京參訪交流。報系資料照片

前海基會董事長、台灣產經建研社理事長洪奇昌日前到北京參訪交流，由於洪奇昌是民進黨創黨元老之一，是否說明「紅綠」可以溝通交流？大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日回應提問時僅表示，大陸歡迎台灣各領域、各界別人士來大陸參訪，加強產業交流合作，深化兩岸融合發展，更好造福台灣同胞。

朱鳳蓮在例行記者會上表示，台灣產經建研社理事長洪奇昌6月10日至12日率台灣生技產業界人士來京參訪交流。「參訪團一行參訪北京市經濟技術開發區高級別自動駕駛示範區、亦莊細胞治療研發中試基地、兩岸科創中心，並與兩岸企業家峰會生技小組座談交流。」

此一訊息是大陸官媒新華社12日一早發布短訊公布，但報導裡未述及洪的「前海基會董事長」身分，是以「台灣產經建研社理事長」介紹洪奇昌。

報導稱洪率台灣生技產業人士到北京參訪交流，這是罕見地由大陸官媒直接發布，雖然內容聚焦在生技業，但是否進行更多交流引發關注。

由於相關報導未提及洪奇昌一行在北京是否有與大陸官員接觸，大陸國台辦、北京市台辦也未向媒體發布更多相關消息。但在新華社官網上，這是第1篇專門提及洪奇昌訪問大陸的報導，仍凸顯出不尋常。

對於洪奇昌此行，陸委會副主委兼發言人梁文傑12日在例行記者會中表示，洪奇昌現在是民間人士，只要符合兩岸條例相關規範，秉持對等尊嚴的原則，任何兩岸民間團體健康有序的交流，陸委會都正向看待。他也提醒洪奇昌，不能有配合對方的統戰行為。

生技 洪奇昌 北京

延伸閱讀

經濟部將華為、中芯納出口管制清單 陸國台辦：向美輸誠令人不齒

館長上海行稱「中華民國人」卻被舉報台獨 陸國台辦：兩岸都是中國人

陸將辦台灣光復80周年大會 國台辦批民進黨美化日本殖民、背叛民族

持陸「邊境旅遊護照」會被取消台灣身分 陸國台辦批「綠色恐怖」

相關新聞

現省1500元！陸國台辦宣布 免收台灣「首來族」申辦證件費

大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，為進一步便利台灣同胞來往大陸，擴大兩岸人員往來和交流合作，經大陸財政部商國家發展改革委...

館長上海行稱「中華民國人」卻被舉報台獨 陸國台辦：兩岸都是中國人

網紅「館長」陳之漢在上海開直播，稱自己是「中華民國人」，但在網上遭舉報是「台獨」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日未正面回應...

故宮建院百年「與美博物館合作而非大陸」 朱鳳蓮：何其諷刺何其可悲

賴清德總統日前出席故宮「美國大都會博物館名作展」開幕，由於今年是故宮建院100周年，25日的大陸國台辦記者會上，有陸媒問...

持陸「邊境旅遊護照」會被取消台灣身分 陸國台辦批「綠色恐怖」

近期有台灣民眾因持有大陸定居證被取消台灣身分，陸委會日前進一步提醒，若在大陸領用「邊境旅遊護照」，即便已經過期，也同樣違...

美軍稱台納入「嚇阻任務」範圍！陸國台辦：堅決反對美台開展軍事聯繫

針對美軍太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）日前表示，中國大陸正加強對台「侵略」或封鎖演練，美已將台納入...

美中情局發中文短片招募線人 陸國安部：被川普裁員才譁眾取寵作秀

美國中央情報局（CIA），於5月初在社群平台上發布2段中文影片，以大陸高層官員面對內鬥的不安，和基層人員對體制不滿的視角...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。