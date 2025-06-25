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賴總統稱陸「境外敵對勢力」 陸國台辦：完全扭曲是非 顛倒黑白

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
賴清德總統將大陸界定為「境外敵對勢力」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，民進黨當局說法完全扭曲是非、顛倒黑白。圖為賴總統24日出席桃園客家論壇進行「團結國家十講」系列演講。報系資料照片
賴清德總統將大陸界定為「境外敵對勢力」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，民進黨當局說法完全扭曲是非、顛倒黑白。圖為賴總統24日出席桃園客家論壇進行「團結國家十講」系列演講。報系資料照片

賴清德總統3月將大陸界定為「境外敵對勢力」，民進黨更稱，大陸長期以來用「敵對狀態」來定義兩岸關係，近來更變本加厲強化對台各項「脅迫行動」，是兩岸關係惡化、台海情勢緊張的唯一根本原因。大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，民進黨當局的有關說法完全扭曲是非、顛倒黑白。

朱鳳蓮在例行記者會上表示，一段時間以來，賴清德頑固堅持「台獨」立場，在台灣煽動「反中抗中」，打壓兩岸交流往來，貼靠外部勢力妄圖「以武謀獨」，是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

朱鳳蓮提到，兩岸同胞都是中國人、都是一家人。大陸始終尊重、關愛、造福台灣同胞，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，堅定做台灣同胞的堅強後盾和依靠。

她稱，針對「台獨」分裂分子及其分裂活動，大陸絕不容忍、堅決打擊，這是捍衛國家主權、安全和發展利益的正義之舉，是維護台海和平穩定和兩岸同胞根本利益的必要之舉。「希望廣大台灣同胞同我們一道，堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，守護好中華民族共同家園。」

朱鳳蓮 台獨 台海

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