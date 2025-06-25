館長上海行稱「中華民國人」卻被舉報台獨 陸國台辦：兩岸都是中國人

網紅「館長」陳之漢在上海開直播，稱自己是「中華民國人」，但在網上遭舉報是「台獨」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日未正面回應，但指出兩岸民眾同屬中華民族，都是中國人，並認為館長到上海直面過去偏頗認知，返台後更是呼籲台灣民眾親自到大陸旅行、體驗。

朱鳳蓮提到，長期以來，民進黨當局和綠營政客一味操弄「反中抗中」，企圖封堵台灣同胞了解大陸真情實況的通路，誤導台灣社會和民眾對大陸的認知。隨著越來越多台灣同胞到大陸走走看看、分享所見所聞，民進黨當局編造的謊言一一被戳穿，製造的「信息繭房」正在崩塌。

朱鳳蓮表示，大陸注意到，有越來越多的台灣民眾，特別是青年朋友，主動衝破民進黨政府構築的訊息圍牆，用各種方式了解大陸、發現「不一樣的大陸」。歡迎並期待台灣民眾把大陸各地列為旅遊打卡地，把大陸優質好物放入購物車，交流越深入，就越會感受到「大陸景美物美人更美，一來再來心更近」。

至於有媒體追問，館長在上海旅遊全程開直播中，有民眾問他是哪一國人，儘管館長沒有當下回應，但在回到遊覽車上時表示是「中華民國」，國台辦怎麼看待台灣民眾對自身的認同？以及網路上有人舉報館長是「台獨分子」，台灣人認同「中華民國」是台獨嗎？兩岸如何進一步求同存異？

朱鳳蓮並未正面回應，僅表示兩岸同胞有著共同血脈、共同文化、共同歷史，同屬中華民族，都是中國人，這是誰也無法改變的客觀事實。

她進一步指出，由於台灣內部台獨勢力長期在文化、教育領域推行去中國化，致使一些台灣民眾，特別是青年朋友受到誤導，隨著越來越多台灣民眾來到大陸，他們用親身的所見所聞，打破民進黨政府長期製造的「信息繭房」，戳破民進黨政府散布抹黑大陸的謠言。