陸將辦台灣光復80周年大會 國台辦批民進黨美化日本殖民、背叛民族
大陸將於今年10月25日前後，舉行紀念台灣光復80周年大會，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，台灣光復是抗戰勝利的重要成果，無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞是休戚與共的命運共同體。民進黨當局不斷進行謀「獨」挑釁，大肆兜售「台獨」分裂謬論，罔顧歷史事實，粉飾美化日本殖民統治，背叛民族，令人不齒。
朱鳳蓮25日在例行記者會上稱，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，值得兩岸同胞共同紀念。紀念台灣光復80周年大會將於10月25日前後舉行。
朱鳳蓮強調，台灣光復的歷史，無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞是休戚與共的命運共同體。民進黨當局不斷進行謀獨挑釁，大肆兜售台獨分裂謬論，罔顧歷史事實，粉飾美化日本殖民統治，背叛民族，令人不齒。
她呼籲，希望廣大台灣同胞和大陸一道，銘記抗戰歷史，捍衛台灣光復、回歸中國的勝利成果，堅守民族大義，堅決反對台獨分裂和外來干涉，守護中華民族共同家園，共同實現民族復興偉大夢想。
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