快訊

美國情資打臉川普？評估報告伊朗「核設施沒被摧毀」

這個月不是平靜期！農曆六月12生肖運勢全翻轉 你準備好了嗎？

浪貓「把電線當鋼索走」加速狂奔 直擊片瘋傳專家揪亮點：這不是貓

陸將辦台灣光復80周年大會 國台辦批民進黨美化日本殖民、背叛民族

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
2015年10月23日，陸方為紀念中國人民抗日戰爭勝利暨台灣光復70周年，「台灣同胞抗日史實展覽」在北京的中國人民抗日戰爭紀念館新落成的台灣同胞抗日史實專題展廳揭幕。中新社資料照
2015年10月23日，陸方為紀念中國人民抗日戰爭勝利暨台灣光復70周年，「台灣同胞抗日史實展覽」在北京的中國人民抗日戰爭紀念館新落成的台灣同胞抗日史實專題展廳揭幕。中新社資料照

大陸將於今年10月25日前後，舉行紀念台灣光復80周年大會，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，台灣光復是抗戰勝利的重要成果，無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞是休戚與共的命運共同體。民進黨當局不斷進行謀「獨」挑釁，大肆兜售「台獨」分裂謬論，罔顧歷史事實，粉飾美化日本殖民統治，背叛民族，令人不齒。

朱鳳蓮25日在例行記者會上稱，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，值得兩岸同胞共同紀念。紀念台灣光復80周年大會將於10月25日前後舉行。

朱鳳蓮強調，台灣光復的歷史，無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞是休戚與共的命運共同體。民進黨當局不斷進行謀獨挑釁，大肆兜售台獨分裂謬論，罔顧歷史事實，粉飾美化日本殖民統治，背叛民族，令人不齒。

她呼籲，希望廣大台灣同胞和大陸一道，銘記抗戰歷史，捍衛台灣光復、回歸中國的勝利成果，堅守民族大義，堅決反對台獨分裂和外來干涉，守護中華民族共同家園，共同實現民族復興偉大夢想。

抗日戰爭 抗戰 台獨

延伸閱讀

故宮建院百年「與美博物館合作而非大陸」 朱鳳蓮：何其諷刺何其可悲

持陸「邊境旅遊護照」會被取消台灣身分 陸國台辦批「綠色恐怖」

綠高雄市長初選白熱化 柯志恩批：別只顧初選、畫大餅

美眾議院通過法案挺台灣入IMF 陸國台辦「這樣回應」

相關新聞

現省1500元！陸國台辦宣布 免收台灣「首來族」申辦證件費

大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，為進一步便利台灣同胞來往大陸，擴大兩岸人員往來和交流合作，經大陸財政部商國家發展改革委...

館長上海行稱「中華民國人」卻被舉報台獨 陸國台辦：兩岸都是中國人

網紅「館長」陳之漢在上海開直播，稱自己是「中華民國人」，但在網上遭舉報是「台獨」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日未正面回應...

故宮建院百年「與美博物館合作而非大陸」 朱鳳蓮：何其諷刺何其可悲

賴清德總統日前出席故宮「美國大都會博物館名作展」開幕，由於今年是故宮建院100周年，25日的大陸國台辦記者會上，有陸媒問...

持陸「邊境旅遊護照」會被取消台灣身分 陸國台辦批「綠色恐怖」

近期有台灣民眾因持有大陸定居證被取消台灣身分，陸委會日前進一步提醒，若在大陸領用「邊境旅遊護照」，即便已經過期，也同樣違...

美軍稱台納入「嚇阻任務」範圍！陸國台辦：堅決反對美台開展軍事聯繫

針對美軍太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）日前表示，中國大陸正加強對台「侵略」或封鎖演練，美已將台納入...

美中情局發中文短片招募線人 陸國安部：被川普裁員才譁眾取寵作秀

美國中央情報局（CIA），於5月初在社群平台上發布2段中文影片，以大陸高層官員面對內鬥的不安，和基層人員對體制不滿的視角...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。