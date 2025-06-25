傳香港社民連擬解散 主席陳寶瑩暫不回應

有報導指香港政黨社會民主連線有意解散，其主席陳寶瑩接受中央社記者電話訪問時說，暫時不會作出任何回應。

香港01今天報導，社民連正醞釀解散，有機會於7月1日前宣布解散。陳寶瑩向中央社記者說，暫時不會作出任何回應。

社民連於2006年成立，之後成為泛民主派的重要黨派之一，過去一度有3名立法會議員，有一定政治實力。

社民連主張反對官商勾結、擁護主權在民、堅持基層立場。社民連成立以來一直走抗爭路線，持續在議會或街上舉行集會示威，以爭取民主選舉及表達對各種問題的不滿。

社民連過去的核心人物有梁國雄（綽號「長毛」）、黃毓民、陳偉業、吳文遠、岑子杰等，其後因為內部呈現矛盾，有人退黨，

2020年國安法實施後，泛民陣營接近瓦解，餘下較有份量的政黨為民主黨和社民連，前者早前已決定解散，社民連前主席梁國雄及前副主席岑子杰因香港泛民主派初選案被判入獄。梁國雄仍在囚，岑子杰早前刑滿出獄。社民連至今只能掙扎求存。