快訊

美國情資打臉川普？評估報告伊朗「核設施沒被摧毀」

這個月不是平靜期！農曆六月12生肖運勢全翻轉 你準備好了嗎？

浪貓「把電線當鋼索走」加速狂奔 直擊片瘋傳專家揪亮點：這不是貓

傳香港社民連擬解散 主席陳寶瑩暫不回應

中央社／ 香港25日電

有報導指香港政黨社會民主連線有意解散，其主席陳寶瑩接受中央社記者電話訪問時說，暫時不會作出任何回應。

香港01今天報導，社民連正醞釀解散，有機會於7月1日前宣布解散。陳寶瑩向中央社記者說，暫時不會作出任何回應。

社民連於2006年成立，之後成為泛民主派的重要黨派之一，過去一度有3名立法會議員，有一定政治實力。

社民連主張反對官商勾結、擁護主權在民、堅持基層立場。社民連成立以來一直走抗爭路線，持續在議會或街上舉行集會示威，以爭取民主選舉及表達對各種問題的不滿。

社民連過去的核心人物有梁國雄（綽號「長毛」）、黃毓民、陳偉業、吳文遠、岑子杰等，其後因為內部呈現矛盾，有人退黨，

2020年國安法實施後，泛民陣營接近瓦解，餘下較有份量的政黨為民主黨和社民連，前者早前已決定解散，社民連前主席梁國雄及前副主席岑子杰因香港泛民主派初選案被判入獄。梁國雄仍在囚，岑子杰早前刑滿出獄。社民連至今只能掙扎求存。

香港 立法會 中央社

延伸閱讀

香港書展將至 國安氛圍下數家書商被拒參加

香港書展將至 國安氛圍下數家書商被拒參加

美國譴責港府「打壓」獨立日慶祝活動

美國譴責港府「打壓」獨立日慶祝活動

相關新聞

現省1500元！陸國台辦宣布 免收台灣「首來族」申辦證件費

大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，為進一步便利台灣同胞來往大陸，擴大兩岸人員往來和交流合作，經大陸財政部商國家發展改革委...

館長上海行稱「中華民國人」卻被舉報台獨 陸國台辦：兩岸都是中國人

網紅「館長」陳之漢在上海開直播，稱自己是「中華民國人」，但在網上遭舉報是「台獨」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日未正面回應...

故宮建院百年「與美博物館合作而非大陸」 朱鳳蓮：何其諷刺何其可悲

賴清德總統日前出席故宮「美國大都會博物館名作展」開幕，由於今年是故宮建院100周年，25日的大陸國台辦記者會上，有陸媒問...

持陸「邊境旅遊護照」會被取消台灣身分 陸國台辦批「綠色恐怖」

近期有台灣民眾因持有大陸定居證被取消台灣身分，陸委會日前進一步提醒，若在大陸領用「邊境旅遊護照」，即便已經過期，也同樣違...

美軍稱台納入「嚇阻任務」範圍！陸國台辦：堅決反對美台開展軍事聯繫

針對美軍太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）日前表示，中國大陸正加強對台「侵略」或封鎖演練，美已將台納入...

美中情局發中文短片招募線人 陸國安部：被川普裁員才譁眾取寵作秀

美國中央情報局（CIA），於5月初在社群平台上發布2段中文影片，以大陸高層官員面對內鬥的不安，和基層人員對體制不滿的視角...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。