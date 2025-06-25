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持陸「邊境旅遊護照」會被取消台灣身分 陸國台辦批「綠色恐怖」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日主持例行記者會。圖／取自人民網
大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日主持例行記者會。圖／取自人民網

近期有台灣民眾因持有大陸定居證被取消台灣身分，陸委會日前進一步提醒，若在大陸領用「邊境旅遊護照」，即便已經過期，也同樣違法會被取消台灣身分。大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，民進黨當局對此進行政治炒作，並濫用行政司法手段侵害民眾利益，意圖製造「綠色恐怖」、威脅恐嚇台灣同胞。

陸委會日前稱，除了大陸護照、身分證與定居證，若在大陸領用「邊境旅遊護照」，即便已過期，也同樣違法，會被取消台灣身分。

朱鳳蓮25日在例行記者會上表示，據了解，為參加中俄邊境團隊免簽旅遊的台灣居民，簽發一次性有效旅行證件，是為台灣居民在大陸參加邊境旅遊提供的1項便利措施，不以台胞在大陸設立戶籍為申辦條件。

朱鳳蓮表示，這一項措施已經實施多年，是為有關台胞提供便利服務。「民進黨當局對此進行政治炒作，並濫用行政司法手段侵害民眾利益，意圖製造『綠色恐怖』、威脅恐嚇台灣同胞。恣意妄為、倒行逆施，必將自食惡果。」

護照 朱鳳蓮 定居證

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