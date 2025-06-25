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美眾議院通過法案挺台灣入IMF 陸國台辦「這樣回應」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國眾議院23日通過「不歧視台灣法案」，要求美國政府支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日在記者會上表示，IMF是聯合國的專門機構，只有主權國家才有資格參加；台灣作為中國的一部分，無權參加。路透
美國眾議院23日通過「不歧視台灣法案」，要求美國政府支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日在記者會上表示，IMF是聯合國的專門機構，只有主權國家才有資格參加；台灣作為中國的一部分，無權參加。路透

美國眾議院23日通過「不歧視台灣法案」，要求美國政府支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日在記者會上表示，IMF是聯合國的專門機構，只有主權國家才有資格參加；台灣作為中國的一部分，無權參加。

朱鳳蓮指出，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美國國會一些議員重炒涉台廢案，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，大陸堅決反對。敦促美方停止推進有關涉台消極法案，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號。

美國聯邦眾議院23日無異議通過跨黨派支持的「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act ），要求美國財政部支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）；共和黨眾議員金映玉（Young Kim）表示，台灣若能加入IMF，將強化台灣金融韌性，同時嚇阻大陸的經濟脅迫。

法案內容要求IMF的美國理事支持台灣加入IMF、支持台灣參與IMF對台灣經濟和金融政策的監督、支持台灣人員獲得IMF的工作機會，同時讓台灣取得IMF的技術協助和訓練。

台灣為IMF創始會員之一，1971年中華民國退出聯合國後，仍保有會籍約9年。1980年4月中國大陸入會後，台灣被迫退出。

美國 眾議院 IMF

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