美軍稱台納入「嚇阻任務」範圍！陸國台辦：堅決反對美台開展軍事聯繫

針對美軍太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）日前表示，中國大陸正加強對台「侵略」或封鎖演練，美已將台納入「嚇阻任務」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日在例行記者會稱，台灣是中國的一部分，沒有任何所謂「侵略」之說。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。堅決反對美國與台灣開展任何形式的軍事聯繫，堅決反對美國向台灣提供武器。

朱鳳蓮指出，大陸敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎之又慎處理台灣問題，將不支持「台獨」的承諾落到實處，不向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，不讓極少數「台獨」分裂分子破壞中美關係大局的陰謀得逞。

朱鳳蓮提到，民進黨當局為了一黨一己之私，不斷翻新花樣，包裝「倚美謀獨」、「以武謀獨」，企圖把台灣老百姓綁上「台獨」戰車，嚴重損害台灣同胞利益福祉。正告民進黨當局，停止「倚外謀獨」的伎倆，放棄「以武謀獨」的幻想，膽敢鋌而走險，必將自取滅亡。