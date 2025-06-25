香港書展將至 國安氛圍下數家書商被拒參加
香港年度大型書展將於下月中舉行，在國安氛圍持續籠罩之下，有數家書商未能參展。
綜合本地媒體今天的報導，第35屆香港書展將於7月16日起在會議展覽中心舉行，為期7天，本屆有數家書商被拒參展。
據報導，被拒參展的書商過去參展時，曾被主辦方貿易發展局要求下架某些敏感書籍，包括「藍藍的天」及「界限書店」。
對於這些書商為何不能參加今年的書展，貿發局副總裁張淑芬昨天在記者會上表示，不會評論個案，但補充說，不能保證每個參展申請都會獲批，並說貿發局不會預先審查參展書籍，相信大多數參展商都會守法。
她說，一旦有人投訴參展書籍違規，貿發局就會按照現有機制處理。
2020年中香港實施國安法後，港府官員至今持續強調維護國安，行政長官昨天也強調，要提防社會上存在的「軟對抗」。
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