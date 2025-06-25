現省1500元！陸國台辦宣布 免收台灣「首來族」申辦證件費

大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日表示，為進一步便利台灣同胞來往大陸，擴大兩岸人員往來和交流合作，經大陸財政部商國家發展改革委、出入境管理局，決定自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。具體政策將由出入境管理局組織實施。

台胞證是台灣人到大陸時必備證件之一，首次申請台胞證需具備6個月以上效期及正常晶片護照、身分證正反面影本、6個月內拍攝的2吋白底近照1 張。護照正本現場驗畢退還。

目前辦理台胞證若以一般件費用來算，新措施等於現省1,500元。

陸方對「首來族」近期頻釋優惠。去年9月30日，大陸國台辦曾宣布，首批已有1,256個景區推出台胞旅遊促銷活動，對首次辦理台胞證的民眾1年內到景區遊覽免除門票費用，這些地點涵蓋北京、貴州、西藏等許多省區，其中不乏國際知名景區如頤和園、張家界、布達拉宮、黃果樹瀑布等。

根據大陸官方發布的清單，1,256個景區包含54個「5A」（大陸最高景區級別）景區、432個「4A」景區，其中以浙江、湖南、貴州為大宗，其次為西藏、海南與北京，其他省分則較少出現，地理比較集中在長江以南。另外770個景區，則尚未公布詳細名單。