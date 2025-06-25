陸官方採購 未排除美晶片

大陸中央國家機關政府採購中心發布2025年桌機（桌上型電腦）採購項目得標公告。該項目預算金額人民幣3,784萬元，覆蓋包含國產晶片與國際主流晶片在內的多種晶片架構的桌機，其中聯想（北京）得標金額為人民幣1,059萬元，數值最大。值得注意的是，聯想得標的產品使用的是英特爾、超微晶片，顯示美國品牌晶片並未被排除在官方採購之外。

芯智訊引述市場分析指出，此次中央國家機關桌機採購項目的得標結果，反映了國產晶片在政府採購中的重要地位，也展示了國產晶片廠商在技術研發和產品性能上的進步。同時，國際廠商的得標也表明，國際主流生態產品並沒有被排除在官方採購範圍之外，未來或與大陸國產晶片展開激烈競爭。

從公告觀察，中標的公司包括浪潮計算機科技（龍芯）、中國長城科技（飛騰）、聯碩電腦（兆芯）、華為（華為鯤鵬）、聯想開天科技（海光）、天津光電集團信安先進技術（申威）、聯想北京公司（英特爾和超微晶片）。

事實上，聯想在大陸官方採購中占據要角。數據顯示，截至目前，這並非今年聯想PC首度得標中央機關、央國企等單位採購項目。在政府採購外，聯想依舊是全球PC霸主，市場調查機構Canalys數據顯示，今年第1季，聯想保持其在全球PC市場的領先地位，筆記型電腦和桌機出貨量達1,520萬台，實現11%的增長。