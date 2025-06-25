快訊

賴清德宣講透過選舉罷免打掉雜質 藍白轟總統失格

聽新聞
0:00 / 0:00

陸官方採購 未排除美晶片

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
聯想在大陸官方採購中占據要角。圖為聯想電腦廈門專營店。（中新社）
聯想在大陸官方採購中占據要角。圖為聯想電腦廈門專營店。（中新社）

大陸中央國家機關政府採購中心發布2025年桌機（桌上型電腦）採購項目得標公告。該項目預算金額人民幣3,784萬元，覆蓋包含國產晶片與國際主流晶片在內的多種晶片架構的桌機，其中聯想（北京）得標金額為人民幣1,059萬元，數值最大。值得注意的是，聯想得標的產品使用的是英特爾、超微晶片，顯示美國品牌晶片並未被排除在官方採購之外。

芯智訊引述市場分析指出，此次中央國家機關桌機採購項目的得標結果，反映了國產晶片在政府採購中的重要地位，也展示了國產晶片廠商在技術研發和產品性能上的進步。同時，國際廠商的得標也表明，國際主流生態產品並沒有被排除在官方採購範圍之外，未來或與大陸國產晶片展開激烈競爭。

從公告觀察，中標的公司包括浪潮計算機科技（龍芯）、中國長城科技（飛騰）、聯碩電腦（兆芯）、華為（華為鯤鵬）、聯想開天科技（海光）、天津光電集團信安先進技術（申威）、聯想北京公司（英特爾和超微晶片）。

事實上，聯想在大陸官方採購中占據要角。數據顯示，截至目前，這並非今年聯想PC首度得標中央機關、央國企等單位採購項目。在政府採購外，聯想依舊是全球PC霸主，市場調查機構Canalys數據顯示，今年第1季，聯想保持其在全球PC市場的領先地位，筆記型電腦和桌機出貨量達1,520萬台，實現11%的增長。

美國 北京 人民幣

延伸閱讀

預算近人民幣3800萬！陸官方批量採購桌機 英特爾、超微晶片產品皆入列

台積電（2330）先進製程「一個人的武林」 英特爾追不上！網酸：川普要氣炸

英特爾與宏碁智醫合作 透過AI PC將眼部病變檢測時間大幅縮短

蘋果iOS新系統命名 2025年發表卻用26原因曝光

相關新聞

紀念抗戰勝利80年 中共9月3日天安門閱兵

中共昨日宣布，將於九月三日上午在北京天安門廣場舉行紀念抗戰勝利八十周年大會和閱兵式，中共總書記習近平將檢閱部隊並發表談話...

我退將赴陸參加閱兵？ 國防部警告：最重可停發退休俸

中共宣稱，將邀國軍老兵參加九三天安門閱兵。國防部表示，由於消息剛宣布，我方尚未掌握是否會有退將出席，不過，立院已修正兩岸...

北約秘書長示警：共軍集結 不會只為了辦一場漂亮閱兵

北約峰會登場前，北約秘書長呂特廿三日對台海議題表示，「我們當然都非常擔心台海局勢」，中共解放軍的「大規模」軍事集結加劇了...

習近平會見黃循財 喊話「世界不能重拾霸權主義」

大陸國家主席習近平昨會見新加坡總理黃循財時表示，世界不能重拾霸權主義，不能被拖回叢林法則，並指要築牢中新友好政治基礎，支...

春哥侃陸／軍方刷存在感？3事件看中國審慎對以伊衝突

伊朗、以色列的軍事衝突，已變成前所未有的飛彈戰，算是老戰場上的新戰事。在這場戰事中不少國家已在扮演不同角色，而中國作為一個崛起中的大國，此次當然要扮演新角色，包括民眾的「獻計獻策」角色、軍方的「刷存在感」角色、國家層面的「主持正義」角色。 聯合報資深香港特派員李春從3個歷史事件，點出北京此次對以伊衝突採取相當審慎立場的來因。

陸官方採購 未排除美晶片

大陸中央國家機關政府採購中心發布2025年桌機（桌上型電腦）採購項目得標公告。該項目預算金額人民幣3,784萬元，覆蓋包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。