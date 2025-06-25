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陸商務部批歐洲保護主義

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

歐盟執委會日前宣布排除陸企在歐盟參與醫療器械相關公共採購。大陸商務部昨（24）日回應，歐方不顧中方多次透過雙邊對話釋放的善意和誠意，一意孤行，利用單邊工具，構築新的保護主義壁壘，嚴重破壞公平競爭，敦促歐方立即糾正錯誤做法，中方將採取措施堅定維護中企合法權益。

大陸商務部發言人表示，今年1月商務部發布的對歐投資障礙調查結論顯示，歐盟持續在公共採購、投資等領域對中國企業設置壁壘。

該發言人呼籲，今年是中歐建交50周年，中方願從中歐經貿關係大局出發，落實好雙方領導人重要共識，與歐方繼續透過對話磋商，妥善處理經貿摩擦，穩定中歐企業合作的信心與預期。

此前，歐盟執委會提出，決定限制陸企參與歐盟成員國政府採購中，單筆金額超過500萬歐元的醫療器械項目，並要求得標項目中，來自大陸的產品及零部件比率不得超過50%。

彭博稱，歐盟此舉將把陸企排除在醫療器械領域約60%的公共支出外。

經貿 歐盟 大陸商務部

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