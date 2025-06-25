陸商務部批歐洲保護主義

伊朗、以色列的軍事衝突，已變成前所未有的飛彈戰，算是老戰場上的新戰事。在這場戰事中不少國家已在扮演不同角色，而中國作為一個崛起中的大國，此次當然要扮演新角色，包括民眾的「獻計獻策」角色、軍方的「刷存在感」角色、國家層面的「主持正義」角色。 聯合報資深香港特派員李春從3個歷史事件，點出北京此次對以伊衝突採取相當審慎立場的來因。

2025-06-25 07:00