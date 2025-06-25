陸商務部批歐洲保護主義
歐盟執委會日前宣布排除陸企在歐盟參與醫療器械相關公共採購。大陸商務部昨（24）日回應，歐方不顧中方多次透過雙邊對話釋放的善意和誠意，一意孤行，利用單邊工具，構築新的保護主義壁壘，嚴重破壞公平競爭，敦促歐方立即糾正錯誤做法，中方將採取措施堅定維護中企合法權益。
大陸商務部發言人表示，今年1月商務部發布的對歐投資障礙調查結論顯示，歐盟持續在公共採購、投資等領域對中國企業設置壁壘。
該發言人呼籲，今年是中歐建交50周年，中方願從中歐經貿關係大局出發，落實好雙方領導人重要共識，與歐方繼續透過對話磋商，妥善處理經貿摩擦，穩定中歐企業合作的信心與預期。
此前，歐盟執委會提出，決定限制陸企參與歐盟成員國政府採購中，單筆金額超過500萬歐元的醫療器械項目，並要求得標項目中，來自大陸的產品及零部件比率不得超過50%。
彭博稱，歐盟此舉將把陸企排除在醫療器械領域約60%的公共支出外。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言