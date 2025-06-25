聽新聞
0:00 / 0:00

北約秘書長示警：共軍集結 不會只為了辦一場漂亮閱兵

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

北約峰會登場前，北約秘書長呂特廿三日對台海議題表示，「我們當然都非常擔心台海局勢」，中共解放軍的「大規模」軍事集結加劇了台海衝突的威脅，並可能將俄羅斯乃至歐洲軍隊捲入衝突。

香港南華早報報導，當被問及「若北京試圖入侵台灣」，北約是否會效仿美國並提供協助時，呂特表示，北約在印太地區的夥伴非常清楚解放軍目前正進行「大規模」軍事集結。中方數家國防企業躋身世界頂級軍火製造商之列，擴張已達「前所未有」規模。

呂特說，解放軍不會只是為了在北京辦一場漂亮的閱兵而做這些事，「我猜這背後是有原因的」。他指，一旦北京對台灣採取任何行動，可能會拉攏俄羅斯，讓歐洲忙個不停。「這就是我們必須做好準備的原因之一，我們不能天真，必須清楚這一點，這也是為什麼加強防禦如此重要。」

儘管相較於先前幾年的關係熱絡，日本、南韓和澳洲的領導人已宣布將不會出席這次峰會，呂特仍強調，北約與印太地區的關係至關重要，歐洲—大西洋地區和印太地區緊密相連。除北京不斷增強的軍事實力外，北約還必須應對俄羅斯、北韓和伊朗的軍事擴張；俄烏衝突不再只是一場地區衝突，而是關乎全世界的問題。

大陸外交部發言人林劍此前就北約峰會回應，北約將手伸向亞太，與中國大陸周邊國家和美國盟友強化軍事安全聯繫，配合美國實施「印太戰略」，其作為損害中方利益。敦促北約摒棄冷戰思維、陣營對抗的過時理念。

解放軍 印太 北約

延伸閱讀

北約允提高軍費至GDP占比5% 西班牙、比利時不甩

怕川普不耐煩 北約峰會縮短議程、結論公報恐只剩3段

中國擴充軍備 北約秘書長：我們都很擔心台灣情勢

北約同意提高國防開支GDP占比至5% 西班牙拒遵守

相關新聞

不只被停終身俸！退將赴陸參加中共閱兵 最高罰千萬

中共舉辦閱兵紀念抗戰勝利80周年，並將邀國軍老兵參加。對此退輔會表示，為維護中華民國主導抗戰的史實與正統性，近日起將舉辦...

習近平會見黃循財 喊話「世界不能重拾霸權主義」

大陸國家主席習近平昨會見新加坡總理黃循財時表示，世界不能重拾霸權主義，不能被拖回叢林法則，並指要築牢中新友好政治基礎，支...

廣角鏡／馬英九訪酒泉衛星發射中心 踏進中共軍事管制區

前總統馬英九四度訪問大陸，昨首度前進中共軍事管制區，參訪隸屬於共軍軍事航天部隊的酒泉衛星發射中心。該地點相當神秘，罕有對...

紀念抗戰勝利80年 中共9月3日天安門閱兵

中共昨日宣布，將於九月三日上午在北京天安門廣場舉行紀念抗戰勝利八十周年大會和閱兵式，中共總書記習近平將檢閱部隊並發表談話...

我退將赴陸參加閱兵？國防部警告最重可停發退休俸

中共宣稱，將邀國軍老兵參加九三天安門閱兵。國防部表示，由於消息剛宣布，我方尚未掌握是否會有退將出席，不過，立院已修正兩岸...

北約秘書長示警：共軍集結 不會只為了辦一場漂亮閱兵

北約峰會登場前，北約秘書長呂特廿三日對台海議題表示，「我們當然都非常擔心台海局勢」，中共解放軍的「大規模」軍事集結加劇了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。