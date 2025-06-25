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習近平會見黃循財 喊話「世界不能重拾霸權主義」
大陸國家主席習近平昨會見新加坡總理黃循財時表示，世界不能重拾霸權主義，不能被拖回叢林法則，並指要築牢中新友好政治基礎，支持彼此核心利益和重大關切。黃循財表示，面對動盪的國際情勢，願同中方密切在區域和多邊平台協調合作，共同維護多邊主義和國際秩序。
新華社報導，習近平昨在北京人民大會堂會見黃循財時表示，兩國合作契合中方各階段發展方向和重點，取得蘇州工業園等一系列合作成果，為地區國家合作樹立了標竿。並呼籲，要築牢中新友好政治基礎，支持彼此核心利益和重大關切，以更高水準政治互信服務兩國關係發展。中方願同新方一道，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。
據報導，黃循財表示，新加坡歷任領導人都高度重視對陸關係，中國大陸是他連任後出訪的首個東協以外國家。新加坡將繼續堅持一個中國政策，反對「台獨」。
大陸外長王毅昨也在北京會見新加坡外長維文。根據大陸外交部新聞稿，王毅對新方重申將恪守「一中原則」，反對「台獨」表示讚賞。維文則稱，新方將繼續堅定奉行「一中政策」，反對「台獨」，並稱「不允許新加坡被台獨勢力所利用」。
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