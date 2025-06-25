紀念抗戰勝利80年 中共9月3日天安門閱兵

中共昨日宣布，將於九月三日上午在北京天安門廣場舉行紀念抗戰勝利八十周年大會和閱兵式，中共總書記習近平將檢閱部隊並發表談話，系列活動安排將延續到十二月。今年閱兵式並將邀請「國民黨抗日老兵」到現場觀禮。

中共中宣部副部長胡和平昨在記者會上介紹相關活動安排。九月三日上午，將以「中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委」名義，在北京天安門廣場隆重舉行「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年大會」，包括檢閱部隊。習近平將發表「重要講話」。同日中午，在北京舉行招待會，習近平將再度發表談話，晚間則舉行文藝晚會，中共黨和國家領導人將出席。相關活動自七月七日至十二月十三日舉行，期間於十月廿五日前後舉辦紀念台灣光復八十周年大會。

中共自五月習近平訪俄以來，早已不斷預熱抗戰勝利八十年活動，俄羅斯總統普亭已確認參與這次大會，而十年前除普亭外，還有南韓總統朴槿惠、我前副總統連戰等人出席，並與習近平會面。

今年中共閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長、共軍少將吳澤棵介紹，屆時受閱的武器裝備全為中共國產現役主戰裝備，是共軍體系作戰能力、新域新質戰力、戰略威懾實力的集中展示，將基本涵蓋指揮控制、偵察預警、防空反導、火力打擊、綜合保障力量。他透露，除「戰略打擊力量」外，也將安排部分無人智慧、水下作戰、網電攻防、高超音速等新型作戰力量參閱。

吳澤棵並指，十年前閱兵組織了三百多名老兵受閱，也組織了「國民黨抗戰老兵」受閱，而這次閱兵，綜合考慮身體狀況等因素，不再組織抗戰老兵方隊參閱，他還提到，「中國抗戰是全民族的抗戰，『國民黨軍隊』也發揮了非常重要作用，這次閱兵我們將邀請『國民黨抗日老兵』到現場觀禮」。

據悉，十年前的中共閱兵，確實曾安排卅三位「國民黨抗戰老兵」參閱，這些當年的國軍官兵，絕大多數是抗戰勝利後復員回鄉的退伍軍人，未隨政府遷台。