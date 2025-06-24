陸外交部：李強將出席亞投行理事會年會開幕式並致詞

新華社報導，大陸外交部宣布，大陸國務院總理李強將於26日在北京出席2025年亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）第10屆理事會年會開幕式並致辭。

在24日的大陸外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆介紹上述活動時表示，亞投行自2015年成立，在各成員的共同支持下，堅持國際性、規範性和高標準運營，實現了跨越式發展，成為全球多邊開發機構體系新的重要一員，為促進全球基礎設施建設和可持續發展作出積極貢獻。

郭嘉昆說，本屆年會以互聯助力發展，合作共創繁榮為主題，將總結亞投行過去10年發展成績，規劃下個10年發展方向，具有承上啟下的重要意義。

郭稱，中方期待同各方共同支持亞投行不斷發展壯大，為促進亞洲基礎設施互聯互通和可持續發展，完善全球經濟治理體系作出新的更大貢獻。

北京晚報先前報導，亞投行第10屆理事會年會將於24至26日在北京召開，預計將有來自近100個國家和地區的3,500餘名嘉賓參會。本屆年會重點展示亞投行在亞洲及全球範圍內促進可持續發展、提升基礎設施互聯互通、創造長期價值等方面的重要成果。

報導並稱，亞投行是由中國倡議成立、總部位於北京的多邊開發銀行，致力於以永續性為核心，為面向未來的基礎設施提供融資，自2016年1月正式營運。

同時，作為亞投行的年度旗艦活動，理事會年會不僅是審議年度工作、聽取理事建議、共商策略方向的重要平台，也為成員代表、多邊發展夥伴、金融機構等提供交流與合作的寶貴機會。本屆年會主題為「互聯助力發展，合作共創繁榮」，期間將舉辦17場對外開放的主題論壇。

今年是亞投行成立10周年，截至目前，亞投行已批准318個項目，批准融資總額超過600億美元，帶動超過2,000億美元資本投入基礎建設，惠及38個亞洲域內與域外成員。在中國落地的22個項目，涵蓋能源、交通、水利、公共衛生與教育等多個關鍵領域。