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堅持一個中國！星國外長會王毅 「反台獨對話」曝光

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
新加坡外交部長維文（左）24日會晤大陸外長王毅。圖／取自大陸外交部網站
新加坡外交部長維文（左）24日會晤大陸外長王毅。圖／取自大陸外交部網站

新加坡總理黃循財22日起展開任內首次到大陸的訪問，此行新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）也隨行，並於24日與大陸外交部部長王毅在北京會面。

王毅表示，中方讚賞星方重申將恪守一個中國原則，反對台獨。中方從不策劃、不參與，也不搞代理人戰爭，將繼續高舉多邊主義旗幟，堅決制止叢林法則，推動建構平等有序的世界多極化。維文則說，星方將繼續堅定奉行一中政策，反對台獨，不允許新加坡被台獨勢力所利用。

據大陸外交部網站消息，王毅在與維文會面時說，大陸國家主席習近平24日上午與新加坡總理黃循財舉行富有成果的會晤，雙方表示將繼續弘揚中星傳統友好，不斷開闢雙邊關係新的發展前景。

王毅指，中方讚賞星方重申將恪守一個中國原則，反對台獨。願同星方以中星建交35周年為契機，落實好兩國領導人重要共識和訪問成果，推動中星全方位高質量前瞻性夥伴關係實現新的更大發展，也為地區和平穩定作出中星兩國的應有貢獻。

王毅表示，面對百年變局，中國作為聯合國安理會常任理事國，堅定展現大國擔當，站在歷史正確一邊，維護公認的國際關係準則，捍衛國際公道正義。世界走向多極化是不可阻擋的必然趨勢。

王毅強調，在和平與安全議題上，「中國是紀錄最好的大國，從不策劃、不參與、不發動戰爭，也不搞代理人戰爭」。中方將繼續高舉多邊主義旗幟，同國際社會一道，堅決抵制單邊欺凌，堅定反對強權政治，堅決制止叢林法則，推動建構平等有序的世界多極化。中方願同包括新加坡在內的東南亞國家一道，建設中國東協共同家園，攜手共建人類命運共同體。

據新華社報導，維文則表示，黃循財將中國作為就任後首個訪問的東協外國家，具有獨特重要性。星中聯繫緊密，交往歷史悠久。兩國關係的成功根植於雙方互尊互信、著眼長遠。「星方將繼續堅定奉行一個中國政策，反對台獨，不允許新加坡被台獨勢力所利用。」

維文續稱，星方願同中方以具有前瞻性的戰略眼光，抓住新興技術發展帶來的機遇，深化經貿投資、互聯互通等各領域合作。面對當前地緣政治的複雜挑戰，星方將同東協其他國家和中國一道，堅持開放包容，捍衛多邊主義，共享合作機遇，共同應對全球性挑戰。

稍早，在大陸官方釋出的新聞稿中，黃循財亦表示，星中友好源遠流長，雙方始終相互尊重，相互信任，兩國關係穩定發展，合作密切。「新加坡將繼續堅持一個中國政策，反對台獨。」

黃循財 王毅 新加坡 外交部 台獨 一中政策

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