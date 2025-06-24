新加坡總理黃循財與習近平會晤 稱星國繼續堅持一中政策 反對台獨

新加坡總理黃循財22至26日前往大陸進行任內首次訪問，24日上午，黃循財與大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會面。習近平稱，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋，世界不能重拾霸權主義，不能被拖回叢林法則。願同星方一道，站在歷史正確一邊，共同倡導經濟全球化。黃循財則指，星中友好源遠流長，合作密切。「新加坡將繼續堅持『一個中國政策』，反對台獨。」

央視新聞報導，習近平在會晤時祝賀黃循財勝選連任，並指中星合作契合中國各階段發展方向與重點，取得蘇州工業園區等一系列沉甸甸的合作成果，為兩國各自現代化建設提供重要助力，也為區域國家合作樹立了標竿。雙方要從兩國關係發展歷程中汲取經驗和智慧，繼承和發揚優良傳統，讓中星友誼之樹枝繁葉茂、碩果累累。

習近平強調，中星要牢牢掌握兩國友好大方向，始終從戰略高度和長遠角度看待和發展中星關係，確保航向不偏、動力不減。要築牢中星友好政治基礎，支持彼此核心利益和重大關切，以更高水平政治互信服務兩國關係發展。

習近平再指，中方歡迎星方繼續深度融入中國發展，雙方要深入推動共建「一帶一路」合作，打造數位經濟、綠色發展、人工智慧等領域標誌性成果，推動重大計畫提質升級，續寫高質量合作新篇章。

同時習近平表示，要鼓勵兩國人民常來常往，深化人文交流合作，讓中星友好更加深入人心。中方始終認為，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋，世界不能重拾霸權主義，不能被拖回叢林法則。中方願同星方一道，站在歷史正確一邊、站在公平正義一邊，共同倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。

據新華社，黃循財表示，星中友好源遠流長，雙方始終相互尊重，相互信任，兩國關係穩定發展，合作密切。新加坡歷任領導人都高度重視對華關係，中國是他連任後出訪的首個東協以外國家。

黃循財指，「新加坡將繼續堅持一個中國政策，反對台獨」，他指，在兩國共同慶祝建交35周年之際，星方願充分運用中國繁榮發展帶來的機遇，擴大雙邊貿易、投資規模，拓展數位經濟、人工智慧、新能源等領域合作，加強人文交流，推動星中關係取得更大發展。

黃循財也提到，面對動盪的國際情勢，星方願同中方密切在區域和多邊平台協調合作，共同維護多邊主義和國際秩序，相信中國一定會為世界和平發揮更重要作用。