快訊

羽球／「空靈女神」大堀彩與王耀新完婚！曬絕美露肩婚紗照

台鐵南港站傳濺血！她踩進「月台破損燈」血流如注 傷口嚴重恐無法工作

罷綠連署涉偽冒 新北檢今起訴國民黨新北市黨部書記長等共31人

廣東惠州石化廠排污口南移 引香港關注

中央社／ 香港24日電

中國廣東省惠州市為保護近岸水質，決定把市內石化廠的排污口南移，據報導，該排污口南移後更接近香港，距離縮短至24公里，有學者表示，長遠將影響香港，但港府有關部門認為不會有影響。

根據明報今天的報導，惠州的石化基地已啟用8年，市政府決定將其深海排污管延長，令其遠離灣口，以保護近岸水質。

報導引述惠州官方文件顯示，新排污口將會向西南延伸8.5公里，進一步接近香港水域，距離不足24公里；相關項目已完成「社會穩定風險」評估，目前正進行地質勘探作業，預計完工後，2027年起可以滿足每年超過3300萬噸的排污需求。

據報導，該石化基地現有使用的深海排污管長37.55公里，於2017年7月投入使用，排放經處理的石化污水含有機物、總氮、總磷、石油類、酚等。

報導引述廣東一名資深地理教師說，由於洋流及季風影響，20幾公里外的污水完全可以流至香港水域，特別是冬季時，洋流一路往西南流，需要長年監測污染物濃度。

他說，此前一項研究發現，珠江的重金屬物質可以向西一直漂流，遠至瓊州海峽的海底沉積物都能檢測到。

報導引述他說，「排污長遠對香港有影響」。

不過，香港環保署回覆該報查詢時指出，有關「排放水」流到香港水域會稀釋超過1000倍，估計該延長段項目不會影響香港水質，而該署也沒有要求廣東或惠州當局通報。

惠州於1993年成立了大亞灣經濟技術開發區，區內的石油化工基地是珠江三角洲東岸唯一的石化基地。

香港 水質 廣東

延伸閱讀

香港與內地跨境支付通首日南向匯款1.9萬筆 平均3100元人民幣

香港高鐵連接內地站點增至96個 旅遊、探親將有更多選擇

廣東男大生虐殺哺乳期母貓 淋熱水剁爪棄屍 校方要查處

瑞士洛桑學院院長訪港 聚焦北都大學城

相關新聞

李在明真的親中？從韓國看兩岸關係衝突

李在明於2022年總統大選敗選後，很快補選上國會議員，並當選共同民主黨黨魁。在就任黨魁後的外媒記者會上，他向我們表示：南韓可以同時與美國及中國維持友好關係，不該是零和遊戲，也不是非我即他。

柬埔寨公主遊深圳 吃這道料理 讚「「獨一無二的味道」

在街頭遇見公主不是電視情節，不少網友24日在社交平台上發帖「在深圳偶遇公主」，原來是柬埔寨諾羅敦珍娜公主首次到訪深圳，雖...

李強在北京晤新加坡總理黃循財 兩人皆挺多邊貿易

中國國務院總理李強23日在北京與到訪的新加坡總理黃循財舉行會談，強調要堅持開放的區域主義和真正的多邊主義，並指願與東協國...

中駐伊朗大使使館：逾3600公民已平安撤離中東

中國外交部發言人郭嘉昆23日表示，3125名中國公民已從伊朗安全撤離，他們之中有10個月大的嬰兒，有古稀之年的老人，包括...

杭州國際機器人技術展覽會 人形機器人彈奏鋼琴

2025杭州國際人形機器人與機器人技術展覽會22日在浙江杭州閉幕。展會期間，六個重大項目成功簽約，包括建成兩座專業中試基...

新加坡總理黃循財與習近平會晤 稱星國繼續堅持一中政策 反對台獨

新加坡總理黃循財22至26日前往大陸進行任內首次訪問，24日上午，黃循財與大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會面。習近平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。