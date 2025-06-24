陸9/3紀念抗戰閱兵邀國民黨老兵觀禮 稱「國家英雄、民族脊梁」

大陸國務院新聞辦公室24日上午在北京舉行新聞發布會，介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動總體安排。就會否邀請國民黨抗日老兵參加此次閱兵活動，中共閱兵領導小組辦公室副主任、軍委會聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵表示，中國抗戰是全民族的抗戰，「國民黨軍隊也發揮了非常重要的作用」，這次閱兵將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮。

大陸國務院新聞辦公室24日上午在北京舉行新聞發布會，由中共中央宣傳部分管日常工作副部長胡和平等介紹「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」總體安排，並回答記者提問。鳳凰衛視記者問及2015年紀念抗日戰爭勝利70周年閱兵，安排了抗戰老兵方隊乘車受閱，此次會否邀請國民黨抗日老兵參加？

吳澤棵指出，抗戰老兵是國家的英雄，是民族的脊梁，是勝利的見證。他指，80多年前這些抗戰老兵在危難之際挺身而出，為民族而戰，為國家而戰，為尊嚴而戰，「捍衛了祖國的大好河山」，他們浴血奮戰的壯志豪情，抵禦外辱的頑強鬥志，犧牲奉獻的崇高品質，值得我們永遠敬仰。

吳澤棵說，2015年，在組織紀念抗戰勝利70周年閱兵時，安排了由300多名抗戰老兵組成的方隊，作為第一方陣接受檢閱，包含有抗戰老兵、之前模範代表，以及英烈子女代表等，也組織國民黨抗日老兵一同參與，體現對英雄前輩的崇高敬意，體現全民族抗戰的偉大精神，他們經過天安門時，留下了一個個感人之深的經典瞬間，感動了各族人民、全世界。

吳澤棵續稱，十年過去，目前這些抗戰老兵大多已年近百歲，他們是歷史的親歷者、見證者，是中華民族的瑰寶。這次閱兵綜合考慮身體狀況等因素，不再組織抗戰老兵方隊參閱，而是安排參加過抗戰的老戰士、老同志、老民兵、地方之前模範代表和抗戰烈士的遺屬代表，到天安門現場觀禮，表達對老英雄的崇高敬意。中國抗戰是全民族的抗戰，「國民黨軍隊也發揮了非常重要的作用」，這次閱兵將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮。

至於當彭博記者問道是否邀請其他領導人參加時，胡和平則表示，這個根據這次紀念活動的總體安排，將邀請有關國家的領導人、前政要、高級別官員、有關國際組織的主要負責人、外國駐華使節武官和國際組織駐華代表，以及為中國抗戰勝利做出貢獻的國際友人或其遺屬代表出席紀念活動。相關的情況後續會及時的通報。

胡和平指出，9月3日上午，在北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。中共中央總書記習近平將發表重要講話。