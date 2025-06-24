陸紀念抗日勝利80周年 9/3閱兵 將邀國民黨抗日老兵現場觀禮

大陸國務院新聞辦公室24日上午在北京舉行新聞發布會，介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動總體安排。由中共中央宣傳部分管日常工作副部長胡和平指出，9月3日上午，在北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊。中共中央總書記習近平將發表重要講話。

新華社快訊提到，從國新辦新聞發布會獲悉，這次閱兵將邀請國民黨抗日老兵到現場觀禮。同時新華社指，將「以中共中央、國務院、中央軍委名義，將為健在的抗戰老戰士、老同志、抗戰將領或其遺屬頒發『中國人民抗日戰爭勝利80周年』紀念章。」

大陸國新辦24日上午記者會，由胡和平等介紹「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動」總體安排，並回答記者提問。胡和平表示，法西斯戰爭勝利80周年之際隆重舉行紀念活動，銘記歷史緬懷先烈，弘揚偉大愛國主義精神，偉大抗戰精神，其意義是重大而深遠的。今年3月，中共中央國務院專門印發通知，對紀念活動做出了總體的安排。

胡和平提到，9月3日上午，中共中央全國人大常委會、國務院全國政協中央軍委名義在北京天安門廣場隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭，繼世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，包括檢閱部隊，同時，習近平將發表重要講話。同時，當日晚在北京將舉行文藝晚會，黨和國家領導人將出席。

再來，胡和平指出，9月3日前後，圍繞紀念中國人民抗日戰爭及世界反法西斯戰爭勝利80周年，將舉行港澳台同胞海外有關人士座談會 舉行國際學術研討會。同時，在10月25日前後，將舉行紀念台灣光復80周年大會，支援海外僑胞在當地組織相關的紀念活動。後在12月13日以中共中央國務院名義在南京市清華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行南京大屠殺死難者國家公祭儀式。

此外，閱兵領導小組辦公室副主任、軍委會聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵表示，這次閱兵，既有傳統主戰力量展示，又有新域新質力量參閱。這次參閱的所有裝備均為大陸國產現役主戰裝備，在展示新一代傳統武器裝備的基礎上，也安排部分無人智能、水下作戰、網電攻防、高超音波速等新型作戰力量參閱，體現共軍適應科技發展和戰爭形態演變、打贏未來戰爭的強大能力。

另，塔斯社透露，此次俄羅斯總統普亭訪陸期間，預計將與習近平在8月31日至9月1日舉行的上合組織峰會上會晤，並於9月2日出席與中國的重要雙邊會談；9月3日，普亭、習近平還將出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的相關活動。

值得注意的是，香港文匯網提到，十年前幾乎同一時間，也就是2015年6月23日，大陸國務院新聞辦舉行發布會，時任中共中央宣傳部副部長王世明，時任閱兵領導小組辦公室副主任、總參作戰部副部長曲睿，介紹中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年紀念活動總體安排。2015年9月3日，為慶祝中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年，北京天安門地區組織實施了盛大的閱兵儀式。