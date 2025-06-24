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北約秘書長：北京「大規模」軍事擴張 加劇台海衝突風險

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
北約秘書長呂特。路透
北約秘書長呂特。路透

在今年度北約峰會將登場之前，北約秘書長呂特（Mark Rutte）23日針對台海議題表示，「我們當然都非常擔心台海局勢」，中共解放軍的「大規模」軍事集結加劇了台海衝突的威脅，並可能將俄羅斯乃至歐洲軍隊捲入衝突。

據港媒《南華早報》24日報導，當被問及「若北京試圖入侵台灣」，北約是否會效仿美國並提供協助時，呂特表示，北約在「印太地區」的夥伴「非常非常清楚」解放軍目前正進行「大規模」軍事集結。中方數家國防企業躋身世界頂級軍火製造商之列，擴張已達到「前所未有」的規模，相關國防工業生產能力不僅可能對「印太地區」，也可能對歐洲安全產生「巨大影響」。

呂特補充，解放軍不會只是為了在北京辦1場漂亮的閱兵而做這些事，「我猜這背後是有原因的」，「我們當然都非常擔心台海局勢。」他指，一旦大陸對台灣採取任何行動，可能會拉攏俄羅斯，讓歐洲忙個不停。「這就是我們必須做好準備的原因之一，我們不能天真，我們必須清楚這一點，這也是為什麼加強防禦如此重要。」

報導稱，「北京將台灣視為中國的一部分，必要時不排除以武力統一。雖然包括美國在內的大多數國家都不承認台灣為獨立國家，但華府明確反對以武力奪取這個自治島嶼，並承諾提供其武器支援。」

儘管相較於先前幾年的「關係熱絡」，日本、南韓和澳洲的領導人已宣布將不會出席，呂特仍強調，「北約與『印太地區』的這種關係至關重要」，「歐洲-大西洋地區和『印太地區』緊密相連」。除中國不斷增強的軍事實力外，北約還必須應對俄羅斯、北韓和伊朗的軍事擴張，俄烏衝突不再只是一場地區衝突，而是「關乎全世界」的問題。

此外，《南華早報》稱，呂特發表這番言論的同時，也正值中東地區衝突升級以及「印太地區」（尤其是台海周邊）緊張局勢升溫之際。

此前，大陸外交部發言人林劍就曾就北約峰會回應，北約將手伸向亞太，與中國周邊國家和美國盟友強化軍事安全聯繫，配合美國實施「印太戰略」，所作所為損害中國利益，破壞亞太地區和平穩定，已經引起地區國家的質疑和反對。

林劍指，敦促北約摒棄冷戰思維、陣營對抗、零和博弈的過時理念，糾正錯誤的對華認知，停止干涉中國內政、抹黑中國形象、干擾中歐關係，不要在搞亂歐洲之後，又來搞亂亞太。中方將堅定地維護自身主權、安全、發展利益，以自身發展和對外合作為世界和平穩定注入更多穩定性和正能量。

印太 北約

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