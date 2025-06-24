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王毅晤英前首相布萊爾 批美、以攻擊伊朗形成「惡劣先例」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部長王毅（右）23日與英國前首相布萊爾（Tony Blair）會晤時稱，以色列以「未來可能的威脅」為由，對伊朗發動先發制人打擊，美軍轟炸國際原子能機構保障監督下的伊朗核設施，形成惡劣先例，後果影響嚴重。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部長王毅（右）23日與英國前首相布萊爾（Tony Blair）會晤時稱，以色列以「未來可能的威脅」為由，對伊朗發動先發制人打擊，美軍轟炸國際原子能機構保障監督下的伊朗核設施，形成惡劣先例，後果影響嚴重。圖／取自大陸外交部網站

以色列、伊朗衝突持續，美國於美東時間21日稱已完成對伊朗3處核設施的「徹底清除」。對此，大陸外交部王毅23日在北京與英國前首相布萊爾（Tony Blair）會晤時表示，以色列以「未來可能的威脅」為由，對伊朗發動先發制人打擊，美軍轟炸國際原子能機構保障監督下的伊朗核設施，向世界發出錯誤信號，形成惡劣先例，後果影響嚴重。

據大陸外交部網站消息，王毅在會面時說，當今世界進入百年未有之大變局，個別大國卻背棄國際責任，將自身利益置於國際社會共同利益之上。中英作為聯合國安理會常任理事國和全球性大國，應履行國際義務，體現責任擔當，為世界和平與發展作出努力。

王毅表示，去年大陸國家主席習近平和英國首相施凱爾（Keir Starmer）先後通話、會晤，引領中英關係走上改善發展正軌。中方重視英方提出要奉行連貫、持久、相互尊重的對華政策，願同英方共同落實兩國領導人達成的重要共識，增進各領域交往，加強相互了解，推動中英關係健康穩定發展。

在陸方新聞稿中，布萊爾表示，當今世界面臨許多挑戰，需要加強協調，共同因應。孤立中國注定不會成功，世界應該更了解中國。英中關係十分重要，雙方應加強政府各層級及社會各界對話交流，廣泛進行互利合作，推動兩國關係持續向好發展。

另，關於以伊衝突，王毅表示，國家間分歧應透過對話協商和平解決。以色列以「未來可能的威脅」為由對伊朗發動先發制人打擊，美國軍機轟炸國際原子能機構保障監督下的伊朗核設施，向世界發出以武力而非談判解決爭端的錯誤信號，形成惡劣先例，後果影響嚴重。

王毅強調，和平需要實力來保衛，但實力未必能帶來真正的和平。所有衝突當事人應採取措施緩和局勢，重返對話談判的政治解決軌道，促進中東地區恢復和平穩定。

布萊爾則說，英方高度關注以伊衝突，呼籲透過對話和外交手段，回到談判軌道，盡快恢復區域和平、安全與穩定。

大陸外長王毅（右）23日與英國前首相布萊爾（Tony Blair）會晤。圖／取自大陸外交部網站
大陸外長王毅（右）23日與英國前首相布萊爾（Tony Blair）會晤。圖／取自大陸外交部網站

王毅 外交部 伊朗

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