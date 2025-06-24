快訊

羽球／「空靈女神」大堀彩與王耀新完婚！曬絕美露肩婚紗照

台鐵南港站傳濺血！她踩進「月台破損燈」血流如注 傷口嚴重恐無法工作

罷綠連署涉偽冒 新北檢今起訴國民黨新北市黨部書記長等共31人

中外交部長助理會見新任伊朗大使 喊反對侵犯主權

中央社／ 北京24日電

中國外交部部長助理劉彬23日會見伊朗新任駐中大使法茲里。劉彬表示，中方高度關注地區局勢發展，反對侵犯伊朗主權，願與伊朗保持溝通，為恢復中東地區和平穩定發揮建設作用。

據中國外交部網站消息，劉彬歡迎法茲里到中履新，表示中伊傳統友好，發展中伊關係符合兩國人民共同利益。

他說，中方高度關注地區局勢發展，反對侵犯伊朗主權、安全和領土完整，反對激化矛盾、擴大衝突，願與伊朗保持溝通，為恢復中東地區和平與穩定發揮建設性作用。

根據中方訊息，法茲里表示，「感謝中方堅持公正立場」，期待中方繼續為推動局勢降溫、維護國際公平正義發揮積極作用。

法茲里在今年6月4日抵達中國當天，向中國外交部部長助理兼禮賓司司長洪磊遞交國書副本。

溝通 外交部 伊朗

延伸閱讀

陸會見伊朗新駐陸大使 表態「反對侵犯伊朗主權、安全和領土完整」

川普稱以伊「12日戰爭」將落幕 以軍不評論、伊朗證實了！

以伊同意停火12小時！川普恭喜雙方「有勇氣智慧結束12天戰爭」

美國總統川普宣布 以色列與伊朗同意六小時後停火

相關新聞

李在明真的親中？從韓國看兩岸關係衝突

李在明於2022年總統大選敗選後，很快補選上國會議員，並當選共同民主黨黨魁。在就任黨魁後的外媒記者會上，他向我們表示：南韓可以同時與美國及中國維持友好關係，不該是零和遊戲，也不是非我即他。

柬埔寨公主遊深圳 吃這道料理 讚「「獨一無二的味道」

在街頭遇見公主不是電視情節，不少網友24日在社交平台上發帖「在深圳偶遇公主」，原來是柬埔寨諾羅敦珍娜公主首次到訪深圳，雖...

李強在北京晤新加坡總理黃循財 兩人皆挺多邊貿易

中國國務院總理李強23日在北京與到訪的新加坡總理黃循財舉行會談，強調要堅持開放的區域主義和真正的多邊主義，並指願與東協國...

中駐伊朗大使使館：逾3600公民已平安撤離中東

中國外交部發言人郭嘉昆23日表示，3125名中國公民已從伊朗安全撤離，他們之中有10個月大的嬰兒，有古稀之年的老人，包括...

杭州國際機器人技術展覽會 人形機器人彈奏鋼琴

2025杭州國際人形機器人與機器人技術展覽會22日在浙江杭州閉幕。展會期間，六個重大項目成功簽約，包括建成兩座專業中試基...

新加坡總理黃循財與習近平會晤 稱星國繼續堅持一中政策 反對台獨

新加坡總理黃循財22至26日前往大陸進行任內首次訪問，24日上午，黃循財與大陸國家主席習近平在北京人民大會堂會面。習近平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。