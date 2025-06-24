中外交部長助理會見新任伊朗大使 喊反對侵犯主權
中國外交部部長助理劉彬23日會見伊朗新任駐中大使法茲里。劉彬表示，中方高度關注地區局勢發展，反對侵犯伊朗主權，願與伊朗保持溝通，為恢復中東地區和平穩定發揮建設作用。
據中國外交部網站消息，劉彬歡迎法茲里到中履新，表示中伊傳統友好，發展中伊關係符合兩國人民共同利益。
他說，中方高度關注地區局勢發展，反對侵犯伊朗主權、安全和領土完整，反對激化矛盾、擴大衝突，願與伊朗保持溝通，為恢復中東地區和平與穩定發揮建設性作用。
根據中方訊息，法茲里表示，「感謝中方堅持公正立場」，期待中方繼續為推動局勢降溫、維護國際公平正義發揮積極作用。
法茲里在今年6月4日抵達中國當天，向中國外交部部長助理兼禮賓司司長洪磊遞交國書副本。
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