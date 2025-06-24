中外交部長助理會見新任伊朗大使 喊反對侵犯主權

李在明於2022年總統大選敗選後，很快補選上國會議員，並當選共同民主黨黨魁。在就任黨魁後的外媒記者會上，他向我們表示：南韓可以同時與美國及中國維持友好關係，不該是零和遊戲，也不是非我即他。

2025-06-24 12:40