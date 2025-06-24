陸駐國際原子能總署代表：美炸伊朗核設施「性質惡劣、史無前例」

以色列與伊朗衝突持續，美軍近日空襲伊朗核設施使爭端加劇。國際原子能總署23日就伊朗局勢舉行緊急會議，討論美國打擊伊朗核設施相關議題。中國大陸常駐國際原子能總署代表李松，在會上發言闡述中方立場表示，美國對伊朗接受國際原子能機構保障監督的核設施進行軍事打擊，性質惡劣、史無前例，中方予以強烈譴責。

李松強調，談判合作是解決伊核問題根本出路，溝通對話是實現持久和平正確路徑。

央視新聞報導，李松指出，歷史會記得6月21日這一天。美國作為聯合國安理會常任理事國、《不擴散核武器條約》存約國和核武國家，對條約無核武締約國伊朗接受國際原子能總署保障監督的核設施進行軍事打擊，性質惡劣、史無前例，中方予以強烈譴責。

李松續指，美方行動嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則及國際法，加劇中東緊張局勢，造成嚴重消極影響，中方表示嚴重關切，堅決反對侵犯伊朗主權和安全、武裝攻擊接受國際原子能機構保障監督核設施的行為。

李松強調，在當前情勢下，各方應繼續堅持政治解決伊朗核問題的大方向。川普政府在第1任期單方面退出伊核全面協議，這次又悍然對伊動武，這是破壞伊核問題政治外交進程的又一嚴重事態，美方必須承擔歷史責任。

李松認為，談判合作是解決伊核問題的根本出路，溝通對話是實現持久和平的正確路徑。國際社會、特別是美國，必須為推動局勢降溫，推動對話談判努力。中方呼籲衝突當事人，尤其以色列盡快停火，保障平民安全，防止局勢輪番升級。

李松還表示，堅決捍衛國際核不擴散機制對維護國際和平與安全至關重要，符合國際社會根本利益。國際原子能總署是維護國際核不擴散機制、履行保障監督職能、促進和平利用核能的重要國際組織，理事會和成員國，須就伊核問題嚴重事態發展表明立場，凝聚合力、主持公道，作出講原則、負責任、建設性努力。「中國支持國際原子能總署公正履職，為伊核問題政治外交解決發揮積極作用。」

央視報導還稱，會上許多國家對當前事態發展表示嚴重關切，指出攻擊和平核設施違反《聯合國憲章》和國際法，違反國際原子能總署規約和機構大會相關決議。各方重申政治外交途徑是解決伊核問題唯一正確選項，呼籲相關方盡快停火，開啟對話談判。