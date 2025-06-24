陸會見伊朗新駐陸大使 表態「反對侵犯伊朗主權、安全和領土完整」
在以色列與伊朗連日衝突、22日美軍空襲伊朗核設施之際，大陸外交部部長助理劉彬23日會見伊朗新任駐華大使法茲里。陸方並表示「反對侵犯伊朗主權、安全和領土完整」。
美國總統川普稍早在自家社群媒體「真實社群」宣布，以、伊已同意將全面停火。
據大陸外交部網站23日晚間消息，劉彬歡迎法茲里來華履新，「表示中伊傳統友好，發展中伊關係符合兩國人民共同利益。」
劉彬指，中方高度關注地區局勢發展，反對侵犯伊朗主權、安全和領土完整，反對激化矛盾、擴大衝突，願同伊方保持溝通，為恢復中東地區和平與穩定發揮建設性作用。
法茲里表示，感謝中方堅持公正立場，期待中方繼續為推動局勢降溫、維護國際公平正義發揮積極作用。
據人民日報海外網19日報導，伊朗新任駐陸大使阿卜杜勒雷扎·拉赫馬尼·法茲里於6月抵華履新，法茲里在接受海外網採訪時表示，不管國際時局如何變化，伊朗都願意深化雙方各領域合作，進一步發展對華關係。
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