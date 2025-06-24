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陸慶抗戰勝利80年將閱兵 普亭罕見待4天

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸國新辦昨宣布，將於今日上午舉行記者會，宣布陸方的抗戰勝利八十周年活動，預料將會涉及共軍九月三日閱兵的規畫。俄方也宣布，總統普亭將於八月卅一日至九月三日訪問大陸，這將創下普亭罕見的長時段外訪紀錄。

大陸國新辦今日上午記者會將由中共中央宣傳部分管日常工作的副部長胡和平等人，介紹「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年紀念活動」總體安排。預料中共應會宣布閱兵，將是二○一九年來首度舉行閱兵。

另據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯總統助理烏沙科夫宣布，普亭將於八月卅一日至九月三日訪問中國大陸，他表示，像這樣的為期數日的海外行程，對普亭來說極為少見。烏沙科夫也指，因為上合組織峰會將在中國大陸舉行，「我們將共同慶祝二戰結束及戰勝軍國主義日本，之後將是訪問本身的具體事務」，所以行程會持續數日。

此前中共領導人習近平甫出席五月九日在莫斯科紅場舉行的俄國衛國戰爭勝利八十年閱兵，並和普亭會談共同強調要「弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，堅定捍衛二戰勝利成果」，攜手推動平等有序的世界多極化。

公開資料顯示，抗戰勝利七十周年時，北京在二○一五年九月三日以「中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委」名義於天安門廣場舉行紀念大會，由習近平發表談話，當時並舉行閱兵式，共軍參閱官兵一點二萬人。當時出席大會者包含普亭等外國元首、政府首腦、政府高官，以及聯合國等國際組織負責人、前政要等，號稱總數達六十五位。十年前陸方的紀念活動還包含在十月廿三日於人民大會堂舉行「紀念台灣光復七十周年大會」。

習近平 普亭 抗日戰爭 二戰

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