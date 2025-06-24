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營收一路下探！星巴克中國喊賣 併購大鱷來敲門

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
上海第一財經報導，消息人士透露，高瓴資本近日表達了對收購星巴克中國業務的興趣。圖為星巴克位於北京的門市。歐新社
上海第一財經報導，消息人士透露，高瓴資本近日表達了對收購星巴克中國業務的興趣。圖為星巴克位於北京的門市。歐新社

星巴克中國業務出售消息再起。上海第一財經報導，消息人士透露，高瓴資本近日參與了星巴克中國區的「反向管理層路演」，表達了對收購星巴克中國業務的興趣。報導稱，此次路演還吸引了凱雷投資、信辰資本等多家投資機構參與。

反向路演是投資人先給出投資方向，主要目的是讓企業向投資者展示其業務、戰略和財務狀況，這有助於建立投資者對公司的信任和信心。

第一財經指出，目前交易結構尚未敲定。星巴克中國業務估值約五十至六十億美元，由高盛擔任獨家財務顧問。該交易預計將持續到二○二六年。

近年以瑞幸、庫迪為代表的大陸本土咖啡品牌強勢崛起，對星巴克形成了巨大衝擊。去年下半年起，市場就不斷傳出星巴克有意出售中國業務的消息。

二○二四財年，星巴克中國市場同店銷售額連續多季下滑，全年營收為人民幣二一○點六億元，年減百分之一點四，被瑞幸以人民幣三四四點七五億元反超。二○二五財年第一財季，同店銷售額仍下降百分之六。

據悉，高瓴資本已操盤過不少併購大案。二○一七年以高瓴為首的財團以港幣五三一億元私有化百麗國際，兩年後，高瓴拆分運動零售品牌滔搏上市。高瓴還參與普洛斯、飛利浦家電、格力電器等多家公司的併購案。

至於凱雷投資，也在亞洲市場的消費領域有過多次操盤併購案的經歷。

星巴克 人民幣 中國市場

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