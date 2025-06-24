李強會黃循財 齊挺多邊貿易

中國大陸國務院總理李強昨在北京與到訪的新加坡總理黃循財舉行會談，強調要堅持開放的區域主義和真正的多邊主義，並指願與東協國家推動如期簽署並實施自貿區三點○版升級議定書，加快區域經濟一體化。黃循財說，新加坡致力於與中國大陸夥伴加強互動和交流，推動建立更密切的雙邊關係。

黃循財於廿二日至廿六日訪問中國大陸，這是他五月組成新內閣後首次訪陸。他還將與大陸國家主席習近平會晤、與全國人大委員長趙樂際進行會談，並出席夏季達沃斯論壇。

央視報導，李強昨下午在人民大會堂為黃循財舉行歡迎儀式，二人隨後舉行會談。李強表示，中新是友好近鄰和重要夥伴，中方願同新方保持高層密切交往，加強戰略溝通，落實好共建一帶一路合作規畫，擴大貿易投資規模。他強調，中新要堅持開放的區域主義和真正的多邊主義，積極推進貿易投資自由化便利化，維護全球產供鏈穩定暢通。他也提到願與東協國家一道，高品質實施區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）。

新加坡聯合早報報導，黃循財表示，新中關係在二○二三年提升為「全方位高質量前瞻性夥伴關係」後，為兩國合作提供了明確的戰略指引。他表示兩國互信不能視為理所當然，願與李強進一步建立聯繫和互信，由此推進雙邊關係。黃循財也呼籲兩國不只展開雙邊合作，也在區域和多邊平台上合作，維護自由貿易和多邊貿易體制。

李強提到，黃循財把中國大陸作為連任後，除東協外走訪的國家，體現了新加坡新一屆政府對中新關係的重視。當前國際形勢變亂交織，不確定、不穩定因素在增多。在此背景下，中新加強合作和交流，尤為關鍵。

據報導，會談後，李強和黃循財共同見證兩國簽署人才培養、智慧財產權等合作文件。

李強將於廿四日至廿五日出席在天津舉行的夏季達沃斯論壇。黃循財、越南總理范明政、厄瓜多總統諾沃亞、吉爾吉斯總理卡瑟馬利耶夫等人將出席論壇。