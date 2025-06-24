陸國務院總理李強晤星總理 拚區域經濟

大陸國務院總理李強昨（23）日在北京與到訪的新加坡總理黃循財舉行會談，他強調要堅持開放的區域主義和真正的多邊主義，並指願與東協國家推動如期簽署並實施自貿區3.0版升級議定書，加快區域經濟一體化。黃循財說，星國致力於與中國夥伴加強互動和交流，推動建立更密切的雙邊關係。

黃循財於22至26日訪問大陸，這是他5月組成新內閣後首次訪陸。他還將在北京與大陸國家主席習近平會晤、與全國人大常委會委員長趙樂際進行會談，並將赴天津出席夏季達沃斯論壇。

央視報導，李強昨下午在北京人民大會堂為黃循財舉行歡迎儀式，兩人隨後舉行會談。李強表示，中新是友好近鄰和重要夥伴，中方願同新方保持高層密切交往，加強戰略溝通，落實好共建一帶一路合作規劃，擴大貿易投資規模。

李強強調，中新要堅持開放的區域主義和真正的多邊主義，積極推進貿易投資自由化便利化，維護全球產工鏈穩定暢通。他也提到願與東協國家一道，高品質實施區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。

根據新加坡聯合早報報導，黃循財表示，新中關係在2023年提升為「全方位高質量前瞻性夥伴關係」後，為兩國合作提供了明確的戰略指引。

他表示兩國互信不能視為理所當然，願與李強進一步建立聯繫和互信，由此推進雙邊關係。黃循財也呼籲兩國不只展開雙邊合作，也在區域和多邊平台上合作，維護自由貿易和多邊貿易體制。

據報導，會談後，李強和黃循財共同見證兩國簽署人才培養、智慧財產權等多項合作文件。

大陸外交部昨宣布，李強將於24日至25日出席在天津舉行的第16屆夏季達沃斯論壇。厄瓜多總統諾沃亞、新加坡總理黃循財、吉爾吉斯總理卡瑟馬利耶夫、塞內加爾總理松科、越南總理范明政將出席論壇。

來自90多個國家和地區的1,700多名政、商、學、媒體界代表將參會。黃循財日前接受央視專訪時透露，他將在論壇上重點闡述維護以規則為基礎的多邊體系的重要性。