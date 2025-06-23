國台辦指PRC對台擁主權 陸委會：完全經不起檢驗

針對中國大陸國台辦今天聲稱，1949年中共建政即對台享有及行使主權等語，陸委會今晚表示，國台辦以了無新意的「一中」敘事，重申其擁有台灣主權的舊調，完全經不起檢驗，也無法獲得台灣人民的認同。

大陸委員會今晚發布新聞稿指出，國台辦針對總統賴清清德涉及兩岸關係談話惡意批評，並以了無新意的「一中」敘事，重申其擁有台灣主權的舊調，完全經不起檢驗，也無法獲得台灣人民的認同。

陸委會指出，賴總統闡述歷史事實，有理有據，證明中共所宣稱「台灣自古以來是中國不可分割的一部分，台灣不是主權獨立國家」，只是毫無依據的虛構謊言。

陸委會強調，中華民國自1912年成立迄今已歷114年，中華人民共和國從未統治過台灣一天。中華民國政府與全體軍民在二戰反侵略、護家園，最終取得抗戰勝利。1943年「開羅宣言」、「波茨坦公告」兩份文件簽署時，中華人民共和國尚未建立。

陸委會表示，聯大第2758號決議的內容並未提到台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，中共據此建構所謂的「一中原則」，根本是扭曲歷史事實，國際社會不會認同，台灣人民也絕對不會接受。

陸委會進一步指出，政府兩岸政策立場一貫，不卑不亢，維持現狀。面對中共持續加大對台複合性施壓及統戰滲透，賴總統提出「十七項因應策略」與相關政策論述，是為了維護國家主權及確保台灣民主自由生活方式的必要作為。

陸委會指出，賴總統已明確揭示，政府維繫兩岸對等尊嚴及健康有序對話交流的承諾不變。呼籲中共當局應正視中華民國客觀存在的事實及「兩岸互不隸屬」的台海現狀，停止一切對台施壓脅迫作為，以有意義的對話取代惡意謾罵，如此方有助於兩岸關係正向發展。

國台辦稍早以發言人陳斌華名義透過書面宣稱，1945年10月25日中國政府收復台灣、澎湖，恢復對台灣行使主權。1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，成為全中國的唯一合法政府和在國際上的唯一合法代表，「這是在同一國際法主體沒有發生變化的情況下，新政權取代舊政權，中國的主權和固有領土疆域未因此改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使對台灣的主權」。

陳斌華並聲稱，賴清德在講話中「偷換概念，抹殺二戰勝利成果，拋開開羅宣言、波茨坦公告等具有國際法效力法律文件，挑戰扭曲聯大第2758號決議」，稱「台灣不屬於中國」、鼓吹「互不隸屬」，「完全違背國際法」。