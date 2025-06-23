李強、黃循財北京會談 雙方皆提到推進及維護自由貿易

中國國務院總理李強今天與新加坡總理黃循財在北京會談時說，中星要堅持開放的區域主義和真正的多邊主義，積極推進貿易投資自由化便利化，維護全球產供鏈穩定暢通；黃循財說，星方願與中方加強多邊溝通協作，維護自由貿易和多邊貿易體制。

黃循財22日抵達中國進行正式訪問，今天與李強舉行會談，明天可望會見中國國家主席習近平。新加坡媒體先前報導，這是黃循財擔任總理後首度訪問東協以外的國家。

新華社報導，李強說，中方願與星方保持高層密切交往，加強戰略溝通，夯實政治互信，推動雙邊關係與合作結出更多碩果。並願與星方用好、用足雙邊合作機制，落實好共建「一帶一路」合作規劃，進一步做大做強旗艦合作項目，擴大貿易投資規模，在數位經濟、人工智慧等領域打造更多合作亮點，積極拓展第三方市場合作，加強人文交流。

李強提到，中星同為經濟全球化和自由貿易的受益者和捍衛者，要堅持「開放的區域主義和真正的多邊主義」，積極推進貿易投資自由化便利化，維護全球產供鏈穩定暢通。中方願與星方等東協國家，一齊推動如期簽署並實施「中國—東盟（東協）自由貿易區3.0版升級議定書」，高品質實施「區域全面經濟夥伴關係協定」，加快區域經濟一體化進程。

根據報導，黃循財說，星中關係歷久彌堅，星方期待以今年兩國建交35週年為契機，與中方密切高層交往和各領域合作，深化友誼和互信，進一步拓展第三方合作，密切人文交流。星方對中國經濟「充滿信心」，願與中方加強多邊溝通協作，「維護自由貿易和多邊貿易體制」。

報導指出，李強與黃循財會談後，共同見證中星兩國簽署人才培養、智慧財產權等多項合作文件。