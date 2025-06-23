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李強、黃循財北京會談 雙方皆提到推進及維護自由貿易

中央社／ 台北23日電
6月23日下午，國務院總理李強在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的新加坡總理黃循財舉行會談。新華社
6月23日下午，國務院總理李強在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的新加坡總理黃循財舉行會談。新華社

中國國務院總理李強今天與新加坡總理黃循財北京會談時說，中星要堅持開放的區域主義和真正的多邊主義，積極推進貿易投資自由化便利化，維護全球產供鏈穩定暢通；黃循財說，星方願與中方加強多邊溝通協作，維護自由貿易和多邊貿易體制。

黃循財22日抵達中國進行正式訪問，今天與李強舉行會談，明天可望會見中國國家主席習近平。新加坡媒體先前報導，這是黃循財擔任總理後首度訪問東協以外的國家。

新華社報導，李強說，中方願與星方保持高層密切交往，加強戰略溝通，夯實政治互信，推動雙邊關係與合作結出更多碩果。並願與星方用好、用足雙邊合作機制，落實好共建「一帶一路」合作規劃，進一步做大做強旗艦合作項目，擴大貿易投資規模，在數位經濟、人工智慧等領域打造更多合作亮點，積極拓展第三方市場合作，加強人文交流。

李強提到，中星同為經濟全球化和自由貿易的受益者和捍衛者，要堅持「開放的區域主義和真正的多邊主義」，積極推進貿易投資自由化便利化，維護全球產供鏈穩定暢通。中方願與星方等東協國家，一齊推動如期簽署並實施「中國—東盟（東協）自由貿易區3.0版升級議定書」，高品質實施「區域全面經濟夥伴關係協定」，加快區域經濟一體化進程。

根據報導，黃循財說，星中關係歷久彌堅，星方期待以今年兩國建交35週年為契機，與中方密切高層交往和各領域合作，深化友誼和互信，進一步拓展第三方合作，密切人文交流。星方對中國經濟「充滿信心」，願與中方加強多邊溝通協作，「維護自由貿易和多邊貿易體制」。

報導指出，李強與黃循財會談後，共同見證中星兩國簽署人才培養、智慧財產權等多項合作文件。

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