快訊

遭批在台獵巫「枕邊人赴陸賺紅錢」 郭昱晴替尪澄清：又來老招抹黑

私中爆霸凌案！加害者「逼他轉學」竟當畢業代表 受害學生家長：被狠狠打耳光

與黃循財會談 李強稱中星交流在變亂形式下尤為關鍵

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國務院總理李強（右）在新加坡總理黃循財（左）訪中期間進行會談。圖為雙方在東協峰會會面舊照（新華社）
大陸國務院總理李強（右）在新加坡總理黃循財（左）訪中期間進行會談。圖為雙方在東協峰會會面舊照（新華社）

大陸國務院總理李強23日與任內首度訪中的新加坡總理黃循財會談時表示，中星同為經濟全球化和自由貿易的受益者和捍衛者，要堅持開放的區域主義和真正的多邊主義，積極推進貿易投資自由化便利化，維護全球產供鏈穩定暢通。

央視報導，李強表示，中方願同新方保持高層密切交往，加強戰略溝通，夯實政治互信，推動雙邊關係與合作結出更多碩果。李強指出，中方願同新方用好用足雙邊合作機制，落實好共建「一帶一路」合作規劃，進一步做大做強旗艦合作項目，擴大貿易投資規模，在數位經濟、人工智能等領域打造更多合作亮點，積極拓展第三方市場合作，加強人文交流。

李強說，中方願同星方等東協國家一道，推動如期簽署並實施中國—東協自由貿易區3.0版升級議定書，高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，加快區域經濟一體化進程。

據央視引述，黃循財稱，星中關係歷久彌堅。星方期待以今年兩國建交35週年為契機，同中方密切高層交往和各領域合作，深化友誼和互信，進一步拓展第三方合作，密切人文交流。星方對中國經濟充滿信心，願同中方加強多邊溝通協作，維護自由貿易和多邊貿易體制。

報導指出，會談後，兩國總理共同見證簽署人才培養、知識產權等多項合作文件。

星媒聯合早報稍早報導，黃循財在開場中說，他此次帶領一些新任政府成員訪華，也鼓勵內閣所有成員繼續定期訪問中國，由此建立和強化兩國關係。他強調，星中兩國深厚的互信不能被視為理所當然，必須年復一年、一代接一代地耕耘和培養。他期待和李強進一步建立聯繫和互信，由此推進雙邊關係。

李強開場表示，黃循財在這個重要節點訪華，並把中國作為連任以後，除東協以外走訪的國家，「體現了新加坡新一屆政府對中新關係的重視，中方對此表示贊賞，也相信你這次訪問一定會為兩國關係發展注入新的動力」。

李強指出，當前國際形式變亂交織，不確定、不穩定因素還在增多。「在這樣的背景下，我覺得中星作為友好近鄰和重要夥伴，加強合作和交流，尤為關鍵」。

據了解，黃循財上任後與李強多有交流，上一次舉行雙邊會談，是在去年10月寮國主辦的東協峰會期間。這次黃循財是應李強邀請，新加坡總理黃循財將於6月22日至26日對中國進行正式訪問，行程中預計將與大陸國家主席習近平、人大委員長趙樂際會面。

黃循財 關係 李強

延伸閱讀

新加坡總理黃循財抵達北京 展開上任後首度訪華行程

李強會日本訪問團 籲雙方加強產業融合、擴大貿易投資

李強招手中東國家促自貿談判 中企採購轉向 美丙烷丟市場

印尼總統會晤李強 推進「南海準則」磋商

相關新聞

回應賴總統團結十講 陸國台辦罕見點名警告賴「犯罪」

賴清德總統22日發表團結十講中的第一講，針對兩岸論述表態強硬，而大陸國台辦則在23日晚間回應，批評他「是對台灣人民光榮的...

與黃循財會談 李強稱中星交流在變亂形式下尤為關鍵

大陸國務院總理李強23日與任內首度訪中的新加坡總理黃循財會談時表示，中星同為經濟全球化和自由貿易的受益者和捍衛者，要堅持...

2日內三度闖入！大陸海警稱今於金門海域常態執法巡查

在海委會表示大陸海警船在二日內三度闖入金門海域之際，大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，6月23日福建海警於金門附近...

伊朗擬關閉荷莫茲海峽 陸外交部籲推動衝突降級

針對有報導稱伊朗議會贊成關閉荷莫茲海峽（又譯荷姆茲海峽），大陸外交部23日呼籲國際社會推動衝突降級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大...

陸稱已自伊朗已撤出3125人 包括香港和台灣人

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，已有3,125名中國公民從伊朗安全撤離，其中包含香港人和台灣人。但郭嘉昆並未進一步透露，當中...

伊朗恐關閉荷莫茲海峽 陸外交部籲推動衝突降級

針對伊朗可能關閉荷莫茲海峽（又譯荷姆茲海峽），大陸外交部發言人郭嘉昆23日下午在例行記者會中表示，波斯灣及其附近水域是重要的國際貨物和能源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。