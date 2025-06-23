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總統團結國家首講 國台辦：PRC對台擁有主權

中央社／ 上海23日電

中國大陸國台辦今晚回應總統賴清德團結國家首講。國台辦指稱，中國歷代中央政府在台灣實施行政管轄權，1949年後中華人民共和國宣告成立，對台擁有、行使主權

國台辦以發言人陳斌華名義透過書面表示，賴清德在講話中「偷換概念，抹殺二戰勝利成果，拋開開羅宣言、波茨坦公告等具有國際法效力法律文件，挑戰扭曲聯大第2758號決議」，稱「台灣不屬於中國」、鼓吹「互不隸屬」，完全違背國際法。

他表示，有關台灣的全部歷史、事實和法律證明，「台灣自古是中國領土不可分割的一部分」。大量考古發現和史書文獻記載證明，中國人民最早開發和建設台灣。

他提到，宋元以後中國歷代中央政府開始在台灣實施行政管轄。清朝政府1885年設台灣為行省，台灣是當時中國第20個行省。1895年4月，日本強迫清朝政府簽訂不平等馬關條約霸占台灣。

陳斌華指稱，1943年中美英三國發表開羅宣言，1945年中美英三國共同簽署、後來蘇聯參加的波茨坦公告，以及日本簽署日本投降條款，這些都明確台灣必須歸還中國。

他說，1945年10月25日中國政府收復台灣、澎湖，恢復對台灣行使主權。1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，成為全中國的唯一合法政府和在國際上的唯一合法代表，「這是在同一國際法主體沒有發生變化的情況下，新政權取代舊政權，中國的主權和固有領土疆域未因此改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使對台灣的主權」。

陳斌華指稱，中日兩國間的一系列政治文件也確認了台灣回歸中國的事實。「台灣是中國一部分，台灣從來不是一個國家。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識」。

日本 國台辦 主權

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