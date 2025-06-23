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2日內三度闖入！大陸海警稱今於金門海域常態執法巡查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸海警船「14609」。（微博照片）
中國大陸海警船「14609」。（微博照片）

在海委會表示大陸海警船在二日內三度闖入金門海域之際，大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，6月23日福建海警於金門附近海域依法進行常態執法巡查。

據央視報導，大陸海警局東海分局稱，6月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，結合開展海洋伏季休漁專項執法行動，有效加強有關海域管控，切實維護「包括台灣地區在內的中國漁民」合法正當權益和生命財產安全，有力求營金海域正常航行和保障作業秩序。

據海洋委員會海巡署偵防分署官網表示，中國海警侵擾金門不斷，繼6月19日上下午4艘中國海警船兩度編隊侵入金門海域後，20日下午3時，4艘海警船再度自金門田埔外，以一路縱隊方式航入我金門限制水域，海巡署均於第一時間派遣巡防艇對應。

中國大陸海警船「14609」、「14606」、「14521」及「14529」等4艘分別於19日上午9時及下午2時50分完成編隊後，自金門東西兩側(翟山南方及料羅南方)航入我限制水域，並於上午11時及下午5時航出；20日4艘與昨日相同舷號海警船於下午2時50分，再度編成一路縱隊由金門田埔東方進入我限制水域，持續由東向西航行，至下午5時許由翟山南方航出。

連兩日的侵擾行動，海巡署均全程派遣巡防艇併航對應、完整蒐證，並以中、 英文方式透過無線電廣播要求其航出。

海巡署表示，自113年2月19日起迄今，中國大陸海警編隊襲擾金門海域已達76 次，不斷對我進行灰帶威脅，試圖以此模式對我進行認知作戰，海巡署金馬澎分署將持續掌握中國海警動態，一經偵獲異常活動，將秉持「不迴避、 不退讓」原則，堅定維護國家主權以確保國家安全。

金門 海巡署

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