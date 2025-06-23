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荷莫茲海峽恐封鎖 大陸：與伊朗就當前局勢保持溝通

中央社／ 台北23日電

針對伊朗國會22日批准封鎖荷莫茲海峽（又譯荷姆茲海峽）的動議，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，中方呼籲國際社會加大努力推動衝突降級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大影響。他並表示，中方與伊朗方面就當前局勢「保持著溝通」。

中國外交部下午舉行例行記者會，伊朗局勢成為媒體提問焦點。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答相關提問時，作上述表示。

郭嘉昆說，波斯灣及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區安全穩定，符合國際社會的共同利益。中方呼籲國際社會加大努力，推動衝突降級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大影響。

郭嘉昆並針對中國與伊朗之間是否就封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）等當前局勢進行溝通表示，中方與伊方就當前局勢「保持著溝通」。日前中國外長王毅已與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）專門通了電話，中方願與伊方及有關各方加強溝通，為推動局勢緩和繼續發揮建設性作用。

至於中國自伊朗、以色列撤僑進度，郭嘉昆說，目前3125名中國公民已從伊朗撤離，其中「有香港和台灣居民」，在伊朗有撤離意願的中國公民均已撤離至安全地區，中國政府大規模有組織撤離在伊朗人員的工作已經完成。

他又說，中國駐以色列使館已經協助組織500餘名中國公民離開以色列，並協助一些英國、印度、波蘭公民轉移，撤離過程中並得到伊朗、亞塞拜然、土庫曼、亞美尼亞、土耳其、伊拉克、阿聯、阿曼、科威特、埃及、約旦等國協助。

郭嘉昆說，目前仍有一些中國公民堅持選擇留在伊朗、以色列。

溝通 伊朗 以色列

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