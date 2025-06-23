伊朗擬關閉荷莫茲海峽 陸外交部籲推動衝突降級

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聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆呼籲國際社會推動中東衝突降級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大的影響。（歐新社）
大陸外交部發言人郭嘉昆呼籲國際社會推動中東衝突降級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大的影響。（歐新社）

針對有報導稱伊朗議會贊成關閉荷莫茲海峽（又譯荷姆茲海峽），大陸外交部23日呼籲國際社會推動衝突降級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大的影響。

大陸外交部發言人郭嘉昆周一主持例行記者會。有記者提問，「據報導，伊朗議會贊成關閉荷莫茲海峽，但最終決定權在伊朗最高國家安全委員會手中，請問中方對此有何回應？是否已經與伊朗進行通話？

郭嘉昆回答，波斯灣及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區安全穩定，符合國際社會的共同利益。

他說，中國呼籲國際社會加大努力，推動衝突降級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大的影響。

路透引述伊朗新聞電視台22日報導，伊朗國會已經批准封鎖荷莫茲海峽，但伊朗尚未正式決定封鎖海峽。據其他伊朗媒體報導，伊朗國會國家安全委員會成員科薩里（Esmail Kosari）說：「國會目前已得出結論，我們應封鎖霍爾木茲海峽，但這個問題的最終決定權在於最高國家安全委員會手上。」

彭博社指出，荷莫茲海峽承擔全球四分之一以上的石油貿易，是通往波斯灣的門戶。沙烏地阿拉伯、卡達、科威特和伊朗等主要產油國在此裝載原油油輪，並通過荷莫茲海峽運往最終買家。

路透報導，美國國務卿魯歐周日已敦促中國，勸阻伊朗不要關閉荷莫茲海峽。

郭嘉昆表示，中國同伊朗就當前局勢保持著溝通。他說，日前大陸外交部長王毅同伊朗外長阿拉格齊專門通了電話，中國願同伊朗及有關各方加強溝通，為推動局勢緩和繼續發揮建設性作用。

荷莫茲海峽 外交部 伊朗

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