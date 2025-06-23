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陸稱已自伊朗已撤出3125人 包括香港和台灣人

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
6月22日9時56分，第二架接返自伊朗撤離中國公民臨時航班抵達北京首都國際機場。此趟航班自土庫曼起飛，新華社稱，機上共搭載119名乘客，均為中國公民。（新華社）
6月22日9時56分，第二架接返自伊朗撤離中國公民臨時航班抵達北京首都國際機場。此趟航班自土庫曼起飛，新華社稱，機上共搭載119名乘客，均為中國公民。（新華社）

大陸外交部發言人郭嘉昆表示，已有3,125名中國公民從伊朗安全撤離，其中包含香港人和台灣人。但郭嘉昆並未進一步透露，當中究竟有多少名台灣人。

據央視新聞報導，郭嘉昆23日主持大陸外交部例行記者會。有記者問，近日關注到，從土庫曼接返自伊朗撤離中國公民的臨時航班已經順利返抵中國，請問從伊朗、以色列撤離行動最新進展如何？

郭嘉昆說，根據中共中央決策部署，在外交部、中國駐伊朗等國家使領館，以及交通運輸部、民航局等部門共同努力下，3,125名中國公民已從伊朗安全撤離。「他們之中有10個月大的嬰兒，有古稀之年的老人，還有香港和台灣居民。」」

郭嘉昆表示，目前，在伊朗有撤離意願的中國公民均已撤離至安全地區，中國政府大規模、有組織撤離在伊人員工作已完成。

同時，中國駐以色列使館也已協助組織500餘名中國公民安全離開以色列，並協助一些英國、印度、波蘭公民安全轉移。

郭嘉昆稱，在撤離過程中，伊朗、亞塞拜然、土庫曼、亞美尼亞、土耳其、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、阿曼、科威特、埃及、約旦等國向中方提供了寶貴支持，中國表示衷心感謝。

他指出，目前，仍有一些中國公民堅持選擇留在當地，大陸外交部提醒他們務必注意安全。中國大陸駐伊朗使領館、駐以色列使館外交官仍在堅守崗位，將持續盡力向當地中國公民提供協助。

外交部 伊朗 以色列

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