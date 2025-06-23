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伊朗恐關閉荷莫茲海峽 陸外交部籲推動衝突降級

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆呼籲國際社會加大努力推動中東衝突降級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大的影響。（路透）
大陸外交部發言人郭嘉昆呼籲國際社會加大努力推動中東衝突降級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大的影響。（路透）

針對伊朗可能關閉荷莫茲海峽（又譯荷姆茲海峽），大陸外交部發言人郭嘉昆23日下午在例行記者會中表示，波斯灣及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區安全穩定，符合國際社會的共同利益。

郭嘉昆說，「中方呼籲國際社會加大努力推動衝突降級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大的影響。」

他並表示，美國襲擊伊朗核設施，嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則，加劇中東緊張局勢，安理會對此不能無所作為。

郭嘉昆稱，中國、俄羅斯、巴基斯坦已在安理會提出決議草案，呼籲立即無條件停火、保護平民、遵守國際法、開展對話談判，發出了正義聲音，反映了國際社會的強烈願望。

他表示，期待安理會成員共同支持該決議草案，推動安理會為維護國際和平與安全發揮切實作用。

荷莫茲海峽 荷姆茲海峽 安理會 外交部 伊朗

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